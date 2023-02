Adecco verdient weniger und gibt eine unveränderte Dividende bekannt

Der Schweizer Personalvermittler Adecco (ISIN: CH0012138605) will eine Dividende in Höhe von 2,50 Franken (ca. 2,52 Euro) ausschütten. Gegenüber dem Vorjahr bleibt die Dividende damit unverändert. Beim aktuellen Börsenkurs von 33,46 Franken (ca. 33,70 Euro) liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 7,47 Prozent. Die Generalversammlung findet am 12. April 2023 statt.

Der Umsatz lag im Gesamtjahr 2022 bei 23,64 Mrd. Euro, ein Anstieg um 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auf organischer Basis war dies ein Zuwachs um 5 Prozent. Der Betriebsgewinn (EBITA) lag bei 833 Mio. Euro (Vorjahr: 953 Mio. Euro). Der Reingewinn betrug 342 Mio. Euro nach einem Reingewinn von 586 Mio. Euro im Jahr zuvor.

Adecco mit Sitz in Zürich gehört zu den größten Personalvermittlern. Der Konzern hat rund 4.600 Niederlassungen in über 60 Ländern und beschäftigt über 39.000 Mitarbeiter.

