Patrizia plant Anhebung der Dividende

Die Patrizia SE (ISIN: DE000PAT1AG3) will den Aktionären die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,33 Euro pro Aktie vorschlagen. Gegenüber dem Vorjahr (0,32 Euro) ist dies eine Anhebung um 3,1 Prozent. Es wäre die fünfte Erhöhung in Folge.

Auf dem aktuellen Kursniveau von 10,98 Euro beträgt die derzeitige Dividendenrendite 3,00 Prozent. Die virtuelle Hauptversammlung findet am 25. Mai 2023 statt. Das Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 50,0 Mio. Euro wurde im Februar 2023 abgeschlossen.

Patrizia erzielte im Geschäftsjahr 2022 aufgrund vorläufiger Zahlen ein EBITDA von 78,9 Mio. Euro (-38,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Die Gebühreneinnahmen sanken um 5,2 Prozent auf 324,7 Mio. Euro. Die Assets under Management stiegen um 10,5 Mrd. Euro oder 21,6 Prozent auf 59,1 Mrd. Euro. Das Wachstum wurde vor allem durch die erstmalige Konsolidierung der M&A-Transaktionen Whitehelm Capital und Advantage Investment Partners (6,8 Mrd. Euro), organisches Wachstum durch Investitionen in Real Asset Produkte für Kunden (2,0 Mrd. Euro) und anhaltend positive Bewertungseffekte (1,6 Mrd. Euro) getrieben.

Patrizia erwartet eine Belebung der Kundenaktivitäten in der zweiten Hälfte 2023 und bleibt vorsichtig optimistisch mit einer EBITDA-Prognose von 50,0 – 90,0 Mio. Euro und einem weiteren Wachstum der Assets under Management in einer Bandbreite von 60,0 – 65,0 Mrd. Euro.

Die Patrizia SE mit Sitz in Augsburg wurde 1984 gegründet und ist mit über 1.000 Mitarbeitern an 28 Standorten ein Anbieter von Immobilieninvestments in Europa. Die Aktie ist im SDAX gelistet.

Redaktion MyDividends.de