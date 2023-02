SIG Group AG: Starkes Umsatzwachstum und hohe Zahl neu platzierter Abfüllanlagen

SIG Group AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

MEDIENMITTEILUNG

28. Februar 2023

SIG Group AG (“SIG”, “das Unternehmen” oder “die Gruppe”)

Starkes Umsatzwachstum und hohe Zahl neu platzierter Abfüllanlagen

Jahresergebnis 2022

Umsatzwachstum im vierten Quartal 2022 währungsbereinigt 39.9%, organisches Wachstum währungsbereinigt 9.8%

Umsatzwachstum im Jahr 2022 währungsbereinigt 27.4%, organisches Wachstum währungs­bereinigt 8.0%

Mengensteigerung und erfolgreiche Durchführung von Preiserhöhungen (ca. 4.5% im Vorjahres­vergleich) zum Schutz des EBITDA in absoluten Zahlen

Bereinigte EBITDA-Marge 23.5% (2021: 27.7%) beeinflusst von Akquisitionen, Preiserhöhungen und ungedeckter Kosteninflation, die durch Preiserhöhungen in 2023 fortlaufend ausgeglichen wird

Über 90 Abfüllanlagen neu platziert, gut gefüllte Pipeline für neue Verträge in 2023

Ausblick 2023: Umsatzwachstum währungsbereinigt 20-22%, 50-150 Basispunkte Erhöhung bei bereinigter EBITDA-Marge

Mittelfristige Ziele bestätigt

Dividende von CHF 0.47 je Aktie vorgeschlagen (2021: CHF 0.45), ausbezahlt aus ausländischen Kapitalreserven

Umsatzentwicklung: 2022



2022 2021 Änderung Organisches

Wachstum1

(In EUR Millionen oder %) Aus-

gewiesen Währungs-

bereinigt Währungs-

bereinigt Umsatz 2,779.9 2,061.8 34.8% 27.4% 8.0%

1Das organische Wachstum der Gruppe entspricht dem Umsatzwachstum von SIG, ohne die Auswirkungen der Übernahmen von Scholle IPN und Evergreen Asia.



Kennzahlen: 2022

(In EUR Millionen oder %) 2022 2021 Bereinigtes EBITDA 652.2 570.6 Bereinigte EBITDA-Marge 23.5% 27.7% EBITDA 481.5 562.4 Bereinigtes Nettoergebnis 286.8 265.7 Nettoergebnis1 37.8 172.1 Freier Cashflow 263.1 258.3

1Nach Aufwand im Zusammenhang mit Akquisitionen.



Samuel Sigrist, CEO von SIG, sagte: «Im Jahr 2022 haben wir im Einklang mit unserer Ambition, weltweit führend bei nachhaltigen Verpackungen für flüssige Lebensmittel und Getränke zu sein, unser Angebot an Systemen und Lösungen deutlich erweitert. Nach den Akquisitionen von Scholle IPN und Evergreen Asia umfasst das Angebot nun zusätzlich zu unserer gesamten Palette an aseptischen Kartonlösungen auch Bag-in-Box- und Stehbeutel-Packungen sowie in Asien auch gekühlte Kartons. Die Akquisitionen er­weitern unsere Wachstumsplattform und bieten zahlreiche Möglichkeiten, auf unserer bewährten Strate­gie der Expansion hinsichtlich geografischer Märkte, Produktkategorien und Vertriebskanäle aufzubauen.

Das Geschäft mit aseptischen Kartonpackungen verzeichnete im Jahr 2022 ein robustes organisches Wachstum von 8%, basierend auf einer Kombination aus Mengensteigerung und Preiserhöhungen, mit Marktanteilsgewinnen in mehreren Märkten. Unsere Kunden investieren auch in einem unsicheren wirt­schaftlichen Umfeld weiterhin in neue Abfüllanlagen, was unser Wachstum über viele Jahre hinweg stützen wird.

Die Integration der übernommenen Unternehmen ist in vollem Gange und führte bereits zu ersten Um­satzsynergien. Wir werden unsere bedeutenden Investitionen in Forschung und Entwicklung nutzen und die vielen Möglichkeiten unseres kombinierten Portfolios ausschöpfen, um unsere Erfolgsgeschichte als Branchenpionier in Sachen Innovation und Nachhaltigkeit fortzusetzen und immer noch bessere Verpackungslösungen zu liefern. Wir sind ausserdem bestrebt, konzernweit die höchsten Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards einzuhalten. Im Jahr 2022 fanden unsere Leistungen im Nachhaltigkeitsbe­reich weitere Anerkennung, unter anderem mit der Wahl zum Partner von WWF Schweiz und unserer Aufnahme in den FTSE4Good-Index."

Umsatzentwicklung: 4. Quartal 2022

Drei

Monate

bis

31. Dez.

2022 Drei

Monate

bis

31. Dez.

2021 Änderung Organisches

Wachstum1

(In EUR Millionen oder %) Aus-

gewiesen Währungs-

bereinigt Währungs-

bereinigt Umsatz 866.5 589.3 47.0% 39.9% 9.8%

1Das organische Wachstum der Gruppe entspricht dem Umsatzwachstum von SIG, ohne die Auswirkungen der Übernahmen von Scholle IPN und Evergreen Asia.



Kennzahlen: 4. Quartal 2022

Drei

Monate

bis

31. Dez.

2022 Drei

Monate

Bis

31. Dez.

2021

(In EUR Millionen oder %) Bereinigtes EBITDA 192.9 169.4 Bereinigte EBITDA-Marge 22.3% 28.7% EBITDA 118.9 148.7 Bereinigtes Nettoergebnis 84.1 86.2 Nettoergebnis1 (38.1) 43.7

1Nach Aufwand im Zusammenhang mit Akquisitionen.

Umsatz nach Regionen: 2022



2022 2021 Änderung Organisches

Wachstum1

(In EUR Millionen oder %) Aus-

gewiesen Währungs-

bereinigt Währungs-

bereinigt EMEA4 - 119.3 Europe2, 4 849.4 615.7 4.4% MEA2, 4 331.5 251.9 12.1% APAC3 900.0 705.6 27.5% 19.1% 7.8% Americas 697.4 365.6 90.7% 66.4% 11.5% Konzernfunktionen 1.6 3.7 Gesamtumsatz 2,779.9 2,061.8 34.8% 27.4% 8.0%

1Das organische Wachstum entspricht dem Umsatzwachstum von SIG, ohne die Auswirkungen der Übernahmen von Scholle IPN und Evergreen Asia.

2Organisches Wachstum, auch bereinigt um die Auswirkungen der Konsolidierung der früheren Joint Ventures im Nahen Osten.

3Organisches Wachstum, auch bereinigt um die Auswirkungen des Verkaufs der Papierfabrik im Jahr 2021.

4In 2021 zwei Monate Umsatz für EMEA und zehn Monate für Europe und MEA.



Umsatz nach Regionen: 4. Quartal





Drei

Monate

bis

31. Dez.

2022 Drei

Monate

bis

31. Dez. 2021 Änderung Organisches

Wachstum1

(In EUR Millionen oder %) Aus-

gewiesen Währungs-

bereinigt Währungs-

bereinigt Europe 243.5 199.5 22.1% 21.9% 3.9% MEA 98.0 90.8 8.1% 1.7% 1.7% APAC 302.7 201.6 50.1% 44.1% 17.1% Americas 221.5 97.2 127.9% 96.0% 13.1% Konzernfunktionen 0.8 0.2 Gesamtumsatz 866.5 589.3 47.0% 39.9% 9.8%

1Das organische Wachstum entspricht dem Umsatzwachstum von SIG, ohne die Auswirkungen der Übernahmen von Scholle IPN und Evergreen Asia.



Konsolidierung von Scholle IPN und Evergreen Asia

Die Übernahme von Scholle IPN wurde am 1. Juni 2022 und die Übernahme von Evergreen Asia am 2. August 2022 abgeschlossen. Beide Unternehmen wurden ab dem jeweiligen Abschlussdatum konsolidiert.

Umsatzentwicklung im Jahr 2022 nach Regionen

In Europa führte die Inbetriebnahme von 15 Abfüllanlagen, die vor Kurzem bei einem grossen deutschen Kunden platziert wurden, zusammen mit Marktanteilsgewinnen in Spanien zu einem Anstieg des Umsatzes mit Flüssigmilchprodukten. Das Wachstum bei kohlensäurefreien Erfrischungsgetränken wurde durch die Einführung von neuen Formaten für den Konsum unterwegs vorangetrieben. Marktanteils­gewinne bei Kunden in Polen trugen durch die Einführung neuer Produkte zur Volumensteigerung bei. Der Umsatzbeitrag aus Preiserhöhungen nahm im Laufe des Jahres zu. Umsatzeinbussen in Russland re­duzierten die Wachstumsrate der Region Europa auf Jahresbasis um rund 300 Basispunkte (120 Basis­punkte für die gesamte Gruppe). Die Übernahme in den Bereichen Bag-in-Box- und Stehbeutel-Lösungen trug im Jahr 2022 EUR 87.7 Millionen zum Umsatz in der Region bei (EUR 35.9 Millionen im 4. Quartal 2022).

Die Region Naher Osten und Afrika (MEA) verzeichnete im Vergleich zu 2021, das durch COVID-19 und die Dürre in Südafrika beeinträchtigt wurde, ein starkes Wachstum. Eine strategische Initiative, um die Präsenz von SIG bei Verpackungen für flüssige Milchprodukte zu erhöhen, war sehr erfolgreich und führte zu Marktanteilsgewinnen in Südafrika und Saudi-Arabien sowie zu Neugeschäft in Ägypten. Mit der Lan­cierung von «Recycle for Good» in Ägypten, der ersten derartigen Initiative in diesem Land, ist SIG in der Region auch führend im Bereich Nachhaltigkeit. Bag-in-Box- und Stehbeutel-Lösungen sind in der Region noch nicht sehr präsent. SIG beabsichtigt, diese Produktkategorien auszubauen.

In der Region Asien-Pazifik (APAC) erwies sich das Geschäft in China trotz der COVID-19-Lockdowns als sehr robust. Der Absatz von Sojamilch trug zum Umsatzwachstum bei, und es wurden neue pflanzliche Milchalternativen auf den Markt gebracht. Im Jahr 2022 konnten in der Region 42 Abfüllanlagen neu platziert werden, vor allem auch in Indien, wo SIG nun alle führenden Kunden für Milchprodukte und koh­lensäurefreie Erfrischungsgetränke beliefert. Bag-in-Box- und Stehbeutel-Lösungen sowie gekühlte Kar­tonpackungen trugen im Jahr 2022 EUR 105.2 Millionen zum Umsatz in der Region bei (EUR 56.7 Millionen im 4. Quartal 2022).

Das starke organische Umsatzwachstum in der Region Nord- und Südamerika (Americas) wurde durch Preiserhöhungen und eine anhaltende Dynamik bei den Volumen, insbesondere bei Flüssigmilchproduk­ten in Brasilien und Mexiko, angetrieben. In den USA und Kanada gab es eine hohe Nachfrage nach Sup­pen in aseptischen Kartonpackungen, und Bag-in-Box-Lösungen gewannen Marktanteile in einem schwungvollen Food-Service-Markt. Die Akquisition in den Bereichen von Bag-in-Box- und Stehbeutel-Lösungen trug im Jahr 2022 EUR 229.9 Millionen zum Umsatz in der Region bei (EUR 93.7 Millionen im 4. Quartal 2022).

Insgesamt trugen die Bereiche Bag-in-Box, Stehbeutel und gekühlte Kartonpackungen im Jahr 2022 mit EUR 422.8 Millionen zum Gesamtumsatz bei (EUR 186.3 Millionen im 4. Quartal 2022). Mit Preisgleitklau­seln für Harze werden höhere Polymerkosten automatisch an die Kunden weitergegeben und der Anstieg dieser Kosten im Bag-in-Box- und Stehbeutel-Geschäft ausgeglichen.

EBITDA und bereinigtes EBITDA

2022 2021

(In EUR Millionen oder %) Bereinigte

EBITDA-Marge1 Bereinigtes

EBITDA Bereinigte

EBITDA-Marge1 Bereinigtes

EBITDA EMEA2 32.2% 38.4 Europe2 23.7% 201.4 33.1% 203.7 MEA2 26.0% 86.3 31.1% 78.5 APAC 31.0% 278.7 30.0% 211.8 Americas 20.2% 141.1 26.5% 96.7 Konzernfunktionen (55.3) (58.5) Total 23.5% 652.2 27.7% 570.6

1Bereinigtes EBITDA dividiert durch den Umsatz aus Verkäufen an externe Kunden.

2In 2021 zwei Monate für EMEA und zehn Monate für Europa und MEA.



Das bereinigte EBITDA stieg im Jahr 2022 auf EUR 652.2 Millionen (2021: EUR 570.6 Millionen), einschliess­lich der Beiträge von Scholle IPN ab Juni und von Evergreen Asia ab August. Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 23.5% (2021: 27.7%). Sie ist beeinflusst durch die Konsolidierung der übernommenen Unterneh­men, die Preiserhöhungen und die höheren Inputkosten, die noch nicht vollständig ausgeglichen werden konnten. Die erfolgreiche Umsetzung von Preiserhöhungen zum Ausgleich der höheren Inputkosten hatte einen verwässernden Effekt auf die Marge. Weitere Preiserhöhungen sind im Gange und werden voraus­sichtlich die Auswirkungen der Kosteninflation auf das absolute EBITDA zunehmend ausgleichen.

Die bereinigte EBITDA-Marge im 4. Quartal 2022 liegt mit 22.3% unter Vorjahr, was vor allem auf die Kon­solidierung des Bag-in-Box- und des Stehbeutel-Geschäfts zurückzuführen ist, die sich in diesem Quartal sehr gut entwickelten. Der höhere ausgewiesene Umsatz für das Geschäft mit aseptischem Karton bein­haltete Preiserhöhungen von über 6%, um die Inflation der Inputkosten zu decken, die sich im November und in der ersten Dezemberhälfte auf hohem Niveau fortsetzte. Das sehr gute Wachstum in den Segmen­ten mit unterdurchschnittlichen Margen wirkte sich negativ auf den Umsatzmix aus und das starke Mengenwachstum führte zu einem Anstieg der Rückstellungen für Mengenrabatte.

Das EBITDA im Jahr 2022 wurde durch nicht realisierte Hedging-Verluste in Höhe von EUR 39.5 Millionen und akquisitionsbedingte Kosten in Höhe von EUR 119.2 Millionen beeinträchtigt. Die akquisitionsbezoge­nen Kosten beinhalten einen zusätzlichen Aufwand im 4. Quartal in Höhe von EUR 74.0 Millionen aufgrund der Anpassung der bedingten Gegenleistung für Scholle IPN.

Nettoergebnis und bereinigtes Nettoergebnis[1]

Das bereinigte Nettoergebnis belief sich im Jahr 2022 auf EUR 286.8 Millionen, verglichen mit EUR 265.7 Millionen im Vorjahr. Der Anstieg war in erster Linie auf ein höheres bereinigtes EBITDA zurückzuführen, was teilweise durch zusätzliche Abschreibungen und höhere Zinsaufwendungen ausgeglichen wurde. Das bereinigte Ergebnis je Aktie blieb unverändert bei EUR 0.79, obwohl sich die Anzahl der Aktien infolge der Akquisitionen erhöhte.

Das Nettoergebnis belief sich im Jahr 2022 auf EUR 37.8 Millionen, verglichen mit EUR 172.1 Millionen im Jahr 2021. Der Rückgang ist hauptsächlich auf die oben erwähnten Veränderungen beim EBITDA und auf zusätzliche Abschreibungen zurückzuführen.

Investitionen[2]

Die Nettoinvestitionen beliefen sich im Jahr 2022 auf EUR 144.0 Millionen (2021: EUR 142.7 Millionen), was 5.2% des Umsatzes entspricht. Die Investitionen in Sachanlagen umfassten die Inbetriebnahme der ersten aseptischen Kartonfabrik von SIG in Mexiko, die im Februar 2023 die kommerzielle Produktion aufgenom­men hat. Dies wurde durch den Verkauf eines produktionsbezogenen Gebäudes im Rahmen der Rationa­lisierung der Produktionsfläche in Nord- und Südamerika ausgeglichen. Der Investitionsaufwand umfasst auch Investitionen der übernommenen Unternehmen und innovationsbezogene Entwicklungskosten. Hohe Vorauszahlungen von Kunden im Berichtszeitraum verringerten die Höhe der Nettoinvestitionen.

Freier Cashflow

(In EUR Millionen) 2022 2021 Mittelzufluss aus operativer Tätigkeit 578.2 530.9 Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten (280.6) (245.9) Zahlung von Leasingverbindlichkeiten (34.5) (26.7) Freier Cashflow1 263.1 258.3

1Für 2022 berücksichtigt die Gruppe bei der Berechnung des freien Cashflows auch Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen, mit Ausnahme von Abfüllanlagen und sonstiger zugehöriger Ausrüstung, sowie immaterielle Vermögenswerte. Siehe Anmerkung 11 der konsolidierten Jahresrechnung.



Der freie Cashflow belief sich 2022 auf EUR 263.1 Millionen (2021: EUR 258.3 Millionen) mit einem starken Beitrag aus dem Geschäft mit aseptischen Kartonpackungen. Die positiven Beiträge der erworbenen Unternehmen und die Bewegungen des Nettoumlaufvermögens wurden teilweise durch akquisitionsbe­dingte Kosten, einschliesslich höherer Zinsaufwendungen aufgrund der Akquisitionsfinanzierung, ausge­glichen.

Dividende

Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung vom 20. April 2023 eine Dividende von CHF 0.47 CHF pro Aktie vorschlagen (2021: CHF 0.45 pro Aktie). Zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2022 entspricht dies einer Ausschüttungsquote von 64% des bereinigten Nettoergebnisses. Falls die Aktionäre zustimmen, wird die Dividende aus den ausländischen Kapitaleinlagereserven bezahlt.

Nettoverschuldung

(In EUR Millionen) Per Per 31. Dez 31. Dez. 20221 20212 Bruttoschulden 2,684.1 1,732.4 Flüssige Mittel 503.8 304.5 Nettoschulden 2,180.3 1,427.9 Nettoverschuldungsquote 3.1x 2.5x

1Bei der Berechnung des Nettoverschuldungsgrads per 31. Dezember 2022 beinhaltet das bereinigte EBITDA auch das bereinigte EBITDA von Scholle IPN und Evergreen Asia ab dem 1. Januar 2022.

2Bei der Berechnung des Nettoverschuldungsgrads per 31. Dezember 2021 beinhaltet das bereinigte EBITDA das bereinigte EBITDA der ehemaligen Joint Ventures im Nahen Osten ab dem 1. Januar 2021.

Der Verschuldungsgrad erhöhte sich im Vergleich zum Jahresende 2021, vor allem aufgrund der Finanzie­rung der Akquisitionen von Scholle IPN und Evergreen Asia.

Mit der Ausgabe neuer Aktien im Mai erzielte SIG einen Bruttoerlös von EUR 204 Millionen. Die Platzierung eines Schuldscheindarlehens über EUR 650 Millionen im Juni und ein im Juli vereinbartes Bankdarlehen über USD 270 Millionen sicherten die langfristige Finanzierung der Übernahmen und ermöglichten die Rückzahlung der in Anspruch genommenen Überbrückungsfinanzierungen.

Am 9. Januar 2023 vereinbarte SIG einen unbesicherten Überbrückungskredit in Höhe von EUR 400 Milli­onen. Dieser kann im Juni 2023 in Anspruch genommen werden, wenn die vorrangigen unbesicherten Anleihen des Konzerns in Höhe von EUR 450 Millionen zur Rückzahlung fällig werden.

Das Unternehmen strebt mittelfristig einen Verschuldungsgrad von 2,0x bereinigtes EBITDA an, mit einem Zwischenziel von 2,5x am Ende des Jahres 2024.

Erstes Werk für aseptische Kartonpackungen in Indien

Am 28. Februar 2023 gab das Unternehmen bekannt, dass es sein erstes Werk für aseptische Karton­packungen in Indien bauen wird. Die Aufnahme des Betriebs ist gegen Ende 2024 geplant. SIG wird rund EUR 60 Millionen investieren, um eine Produktionskapazität von bis zu 4 Milliarden Packungen zu errei­chen. Grundstück und Gebäude werden durch einen langfristigen Leasingvertrag mit einem Kapitalwert von rund EUR 30 Millionen finanziert.

Ausblick

Für 2023 erwartet SIG ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 20-22%. Scholle IPN und Evergreen Asia werden für zusätzliche fünf Monate bzw. sieben Monate konsolidiert. Das organische Umsatzwachs­tum wird voraussichtlich 7-9% betragen. Es wird erwartet, dass Preiserhöhungen im Kartongeschäft zum Umsatzwachstum beitragen werden (Preiserhöhungen für das Bag-in-Box- und das Stehbeutel-Geschäft sind in dieser Prognose nicht enthalten)[3].

Weiter erwartet das Unternehmen, dass die bereinigte EBITDA-Marge um 50-150 Basispunkte steigen und damit in einer Spanne von 24-25% zu liegen kommen wird. Die erwartete Verbesserung im Vergleich zu 2022 hängt auch von der Volatilität der Inputkosten und der Wechselkurse ab.

Die Nettoinvestitionen werden voraussichtlich bei 7-9% des Umsatzes liegen und die Dividendenaus­schüttung in einer Spanne von 50-60% des bereinigten Nettogewinns.

Das Unternehmen hält an seiner mittelfristigen Umsatzwachstumsprognose von 4-6% bei konstanten Wechselkursen fest, wobei die beiden Akquisitionen ein stabiles Wachstum in der oberen Hälfte dieser Spanne ermöglichen sollten. Für die erweiterte Gruppe wird mittelfristig eine bereinigte EBITDA-Marge von über 27% erwartet, die durch eine fortgesetzte Margenausweitung im aseptischen Kartongeschäft und in den übernommenen Unternehmen sowie durch die Realisierung von Synergien aus den Übernah­men erzielt werden soll. Die Nettoinvestitionen werden sich voraussichtlich in einer Bandbreite von 7-9% des Umsatzes bewegen, und die Dividendenausschüttungsquote sich in einer Bandbreite von 50-60% des bereinigten Nettoergebnisses bewegen. SIG erwartet, dass das Geschäft weiterhin einen hohen Cashflow generiert und hält an der mittelfristigen Prognose für den Verschuldungsgrad fest, der in Richtung 2x be­reinigtes EBITDA gehen soll, mit einem Meilenstein von etwa 2,5x bis Ende 2024.

Geschäftsbericht 2022

SIG hat heute den Geschäftsbericht 2022 veröffentlicht. Der Geschäftsbericht enthält ausführliche Anga­ben zu den umfangreichen Corporate-Responsibility-Massnahmen und -Fortschritten des Unternehmens, die operative Entwicklung und die finanziellen Ergebnisse des Konzerns sowie die geprüfte konsolidierte und statutarische Jahresrechnung von SIG, den Vergütungsbericht, in dem die Vergütungspolitik dargelegt wird, und den Bericht zur Corporate Governance.

Die erwähnten Publikationen sind ab heute 07:00 Uhr MEZ unter https://reports.sig.biz/annual-report-2022 verfügbar. Gedruckte Exemplare können kostenlos bei der SIG Combibloc Group AG, Laufengasse 18, 8212 Neuhausen am Rheinfall, Schweiz, angefordert werden.



Über SIG

SIG ist ein führender Anbieter von Verpackungslösungen für eine nachhaltigere Welt. Mit unserem einzigartigen Portfolio aus aseptischen Kartonpackungen, Bag-in-Box-Lösungen und Standbeuteln mit Verschlüssen arbeiten wir partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um Lebensmittel auf sichere, nachhaltige und bezahlbare Weise zu Verbrauchern auf der ganzen Welt zu bringen. Unsere Technologie und herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns, unseren Kunden End-to-End-Lösungen für differenzierte Produkte, intelligentere Fabriken und vernetzte Verpackungen anzubieten, um den sich stetig wandelnden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden. Nach­haltigkeit ist integraler Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit und wir verfolgen unseren „Way Beyond Good“ mit dem Ziel, ein Verpackungssystem für Lebensmittel zu schaffen, das net-positive ist.

SIG wurde 1853 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz. Die Kompetenz und Er­fah­rung unserer weltweit rund 9.000 Mitarbeitenden ermöglichen es uns, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als 100 Ländern einzugehen.

2022 produzierte SIG 49 Milliarden Packungen und erzielte einen Umsatz von EUR 3,1 Milliarden (inkl. Umsatz von Scholle IPN und Evergreen Asia; ungeprüft). SIG hat ein AA ESG-Rating von MSCI, eine Bewertung von 13,4 (geringes Risiko) von Sustainalytics und ein Platin-CSR-Rating von EcoVadis. Wei­tere Informationen unter www.sig.biz .

Um mehr über Trends zu erfahren, die Treiber für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sind, besu­chen Sie unseren Blog SIGnals: https://www.sig.biz/signals/de

Diese Tabelle zeigt die Überleitung vom Unternehmensergebnis zum EBITDA und zum bereinigten EBITDA.

(In EUR Millionen) 2022 2021 Gewinn der Berichtsperiode 37.8 172.1 Nettofinanzaufwand 26.0 31.4 Steueraufwand 51.0 52.3 Abschreibungen und Amortisationen 366.7 306.6 EBITDA 481.5 562.4 Bereinigungen des EBITDA: Unrealisierte Gewinne/(Verluste) auf operativen Derivaten 39.5 (7.8) Ersatz des Anteils am Gewinn von Joint Ventures

durch Bardividenden - 1.6 Restruktrurierungskosten, netto 4.9 26.0 Verlust auf Verkauf einer Tochtergesellschaft - 12.1 Kosten für Transaktionen und Akquisitionen 24.1 16.5 Integrationskosten 17.1 2.5 Realisierter Gewinn aus Abwicklung von bedingten Derivaten (16.6) - Wertanpassungen auf Lagerbeständen 20.6 10.4 Veränderung des Werts einer bedingten Gegenleistung 74.0 - Gewinn aus bisherigem Anteil an Joint Ventures - (48.8) Erstattung indirekter Steuern aus früheren Perioden - (10.3) Wertminderungsverluste 6.3 4.4 Andere 0.8 1.6 Bereinigtes EBITDA 652.2 570.6

Diese Tabelle zeigt die Überleitung vom Unternehmensergebnis zum bereinigten Nettoergebnis.

(In EUR Millionen) 2022 2021 Gewinn der Berichtsperiode 37.8 172.1 Nicht cash-wirksame Währungseffekte bei Darlehen in nicht-funktionaler Währung und realisierte Währungseinflüsse aufgrund von Refinanzierung (4.6) (10.6) Amortisation von Transaktionskosten 7.0 3.6 Nettoänderung beim Fair Value von Finanzierungsderivaten (9.0) - Realisierter Gewinn aus der Abwicklung eines bedingten Derivats (im Zusammenhang mit der Rückzahlung eines Darlehens) (15.5) - Abschreibung und Amortisation Kaufpreisallokation – Onex Akquisition 103.5 103.1 Amortisation Kaufpreisallokation – andere Akquisitionen1 34.1 14.1 Nettoeffekt von frühzeitiger Rückzahlung von Darlehen 1.0 3.7 Zinsen auf Erstattungen von indirekten Steuern aus früheren Perioden - (3.1) Bereinigungen des EBITDA2 170.7 8.2 Steuereffekte (38.2) (25.4) Bereinigtes Nettoergebnis 286.8 265.7

1Für 2022 hat SIG alle PPA-Abschreibungen (nach Steuern) im Zusammenhang mit Akquisitionen aus dem Nettoergebnis herausgerechnet. Siehe Anmerkung 9 der konsolidierten Jahresrechnung.

2Die Bereinigung des EBITDA wird in der oberen Tabelle hergeleitet.

[1]Für 2022 hat SIG das Nettoergebnis um die Amortisation von Kaufpreisallokationen (nach Steuern) im Zusammenhang mit Akquisitionen bereinigt. Siehe Anmerkung 9 der konsolidierten Jahresrechnung.

[2]Für 2022 berücksichtigt die Gruppe bei der Berechnung des freien Cashflows auch Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen, mit Ausnahme von Abfüllanlagen und sonstiger zugehöriger Ausrüstung, sowie immaterielle Vermögenswerte. Siehe Anmerkung 11 der konsolidierten Jahresrechnung.

[3]Preisanpassungsklauseln bei Harzen sorgen dafür, dass höhere Polymerkosten automatisch an die Kunden weitergeben werden und der Anstieg dieser Kosten für das Bag-in-Box- und Stehbeutel-Geschäft ausgeglichen wird.