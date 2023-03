AIXTRON - Lohnt sich der Einstieg in die massive Rally noch?

AIXTRON SE - WKN: A0WMPJ - ISIN: DE000A0WMPJ6 - Kurs: 30,200 € (XETRA)

Auf die fundamentalen Aspekte bzw. Ursachen der Rally der letzten beiden Tage ist mein Kollege Sascha Gebhard gestern schon in einem ausführlichen Artikel zu den Quartalszahlen von Aixtron eingegangen. Aus charttechnischer Sicht lassen sich hierzu noch einige Ergänzungen anfügen - sowohl für bereits Investierte, als auch Anleger, die noch an der Seitenlinie stehen:

Aufwärtspotenzial noch längst nicht ausgereizt

Natürlich ist die Rally auf ein fundamental positives Zukunftsszenario zurückzuführen und auch kurzfristig schon sehr weit fortgeschritten. Dennoch scheint es so, als hätte die Anlegerschaft schon auf die positiven News "hingewirkt", denn die Korrekturphase der letzten Wochen hatte mit rund 26,00 EUR ein technisches Ziel, das nur knapp unterschritten wurde und dem die erwartet explosive Aufwärtsbewegung Anfang Februar folgte.

Ein solcher dynamischer Anstieg war auch notwendig, um die teils scharfe Korrektur seit dem Rallyhoch bei 32,21 EUR aufzuhebeln. Sollte sich dieser Schwung jetzt in einem direkten Anstieg über die obere Begrenzungslinie der Korrektur bei 30,75 EUR entladen - und dies ist den starken Bullen ohne weiteres zuzutrauen - könnte die Kaufwelle auch ohne nennenswerte Pausen bis 32,21 EUR führen.

Dort wäre ein Pullback an die Trendlinie zu erwarten, ehe sich der Aufwärtstrend an die Zielmarken bei 34,30 und 36,00 EUR ausdehnen sollte. Bei rund 36,00 EUR wäre dann wie in der letzten Analyse ausgeführt mit einer größeren Gegenbewegung zu rechnen. Aus prozyklischer Sicht wäre also ein Anstieg über 30,75 EUR mit dem nächsten Longsignal verbunden.

Die bullische Ausrichtung würde aber auch durch eine Korrektur bis 29,30 und 28,50 EUR nicht tangiert. Auf Höhe der früheren Aufwärtstrendlinie dürften die Bullen wieder in Aktion treten. Erst unter 28,00 EUR müsste man sich vom Aufwärtsimpuls temporär verabschieden und zumindest im kurzfristigen Bild auf eine Gegenbewegung bis 27,00 EUR einstellen. Entsprechend kann man im Bereich von 28,50 EUR nach Kaufsignalen Ausschau halten, falls es zu einer Korrekturausweitung kommen sollte.

Aixtron Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)