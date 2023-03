AKTIE IM FOKUS: Aixtron testen Konsolidierungstrend - Deutsche empfiehlt Kauf

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach fast 19 Prozent Kursgewinn in zwei Tagen auf 30,75 Euro haben die Aktien von Aixtron am Mittwoch an ihrem Konsolidierungstrend seit Anfang Dezember zunächst abgedreht. Positive Analystenreaktionen auf Bilanz und Ausblick des Ausrüsters der Chipindustrie vom Vortag hatten für weiteres Kaufinteresse gesorgt. Nach einem Anstieg bis auf 30,75 Euro bröckelten die Kursgewinne etwas ab. Zuletzt notierten die Papiere aber immer noch 3,89 Prozent im Plus bei 30,21 Euro.

Vor allem die Kaufempfehlung des Deutsche-Bank-Experten Michael Kuhn fiel ins Auge. Dabei riefen andere Häuser mit bis zu 42 Euro sogar noch höhere Kursziele aus. "Per aspera ad Aixtron", über raue Pfade hin zu Aixtron, überschrieb Kuhn seine Studie in Anspielung auf den zuletzt holprigen Kursverlauf. Der Ausblick auf 2023 habe aber alle Sorgen zerstreut, Aixtron sei eine attraktive Wachstumsstory für dieses Jahr und darüber hinaus./ag/mis