ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt RWE auf 'Outperform' - Ziel 53 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Nach Jahren sinkender Kosten sei die Windenergiebranche in Küstengewässern mit einem Kostendruck konfrontiert, der sich in den kommenden Auktionen für Windparks niederschlagen müsse, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wichtig für RWE seien vor allem zwei Ausschreibungen in den USA./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2023 / 18:45 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2023 / 05:00 / UTC

