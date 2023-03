EQS-Adhoc: Semperit AG Holding: Vorstand schlägt für 2022 Basisdividende von EUR 1,50 je Aktie plus eine bedingte Zusatzdividende von EUR 2,00 bis EUR 3,50 je Aktie vor

EQS-Ad-hoc: Semperit AG Holding / Schlagwort(e): Dividende

Semperit AG Holding: Vorstand schlägt für 2022 Basisdividende von EUR 1,50 je Aktie plus eine bedingte Zusatzdividende von EUR 2,00 bis EUR 3,50 je Aktie vor



01.03.2023 / 17:31 CET/CEST

Ad-hoc Mitteilung Semperit-Vorstand schlägt für 2022 Basisdividende von EUR 1,50 je Aktie plus eine bedingte Zusatzdividende von EUR 2,00 bis EUR 3,50 je Aktie vor Wien, Österreich, 1. März 2023 – Der Vorstand der Semperit AG Holding hat entschieden, der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2022 eine Basisdividende in Höhe von EUR 1,50 je Aktie sowie eine bedingte Zusatzdividende in Höhe von EUR 2,00 bis EUR 3,50 je Aktie vorzuschlagen. Insgesamt ergibt sich sohin ein Dividendenvorschlag in Höhe von maximal EUR 5,00 je Aktie (Vorjahr: EUR 1,50 je Aktie) für das Geschäftsjahr 2022. Die Basisdividende wird am 3. Mai 2023 zur Auszahlung gelangen. Der Anspruch auf die Zusatzdividende ist davon abhängig, dass der Verkauf des Medizingeschäfts (Sempermed; zunächst Produktion der Untersuchungshandschuhe inklusive Vertriebsorganisation) bis zum 30. September 2023 erfolgt ist. Die Durchführung des Verkaufs des Medizingeschäfts steht insbesondere noch unter dem Vorbehalt investitionskontroll- und wettbewerbsrechtlicher Behördenzustimmungen. Die genaue Höhe des Zusatzdividendenvorschlags ist abhängig vom wirtschaftlichen Ausblick sowie von der weiteren Konkretisierung organischer und anorganischer Wachstumsprojekte. Der Vorstand wird fristgerecht vor der Hauptversammlung der Semperit AG Holding am 25. April 2023 einen konkretisierten Zusatzdividendenvorschlag bekanntgeben. Diese einmalige Abkehr von der Dividendenpolitik der Semperit AG Holding ist im Lichte der erfolgreichen Trennung vom Medizingeschäft zu sehen. Für Rückfragen:

Alexander Kleedorfer



Director Group Brand Management (interim),

Corporate Spokesperson



+43 676 8715 8464

alexander.kleedorfer@semperitgroup.com Judit Helenyi



Director Investor Relations





+43 676 8715 8310

judit.helenyi@semperitgroup.com

01.03.2023 CET/CEST