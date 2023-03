EQS-News: Vital Battery Metals verpflichtet Coast Mountain Geological

EQS-News: Vital Battery Metals / Schlagwort(e): Vereinbarung

Vital Battery Metals verpflichtet Coast Mountain Geological 1. März 2023 Vancouver, British Columbia – Vital Battery Metals Inc. („Vital“ oder das „Unternehmen“) (CSE: VBAM | OTC: VBAMF | FRA: C0O) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung zur Verpflichtung von Coast Mountain Geological Ltd. („CMG“) für die Durchführung der Verwaltung und laufender geologischer Dienstleistungen bei den anstehenden Explorationsaktivitäten im Rahmen des Sting Copper-Projekts in Neufundland (Kanada) abgeschlossen hat. CMG ist ein zukunftsorientiertes geologisches Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette an Dienstleistungen anbietet, einschließlich eines überaus vielschichtigen internationalen Know-hows, das alle Aspekte der Mineralexploration und geotechnischer Verfahren abdeckt. Seit mehr als 30 Jahren stellt CMG seinen Kunden weltweit geologische Dienstleistungen mit einem Team von engagierten Geowissenschaftlern, das von einer ausgewogenen Führungsspitze aus jungen und erfahrenen Branchenfachleuten geleitet wird, zur Verfügung. Nachdem das Unternehmen vor kurzem über Untersuchungsergebnisse zu den Schürfproben seines Sting Copper-Projekts berichten durfte, die 17 % Cu, 11,6 % Cu, 14,2 % Cu, 13,9 % Cu sowie Goldwerte zwischen 79 ppb und 4105 ppb bzw. 181 ppb und 325 ppb umfassten, ist es der Ansicht, dass es jetzt von wesentlicher Bedeutung ist, sich mit einem starken geologischen Beratungsunternehmen zusammenzutun, das uns bei der Leitung der nächsten Phasen der Explorationsaktivitäten unterstützt. Adrian Lamoureux, CEO und Präsident von Vital, gab dazu folgenden Kommentar ab: „Angesichts unserer bereits bestehenden Beziehungen und ihrer Erfolgsgeschichte bei der Leitung von Explorations- und Bohrprogrammen fiel uns die Entscheidung nicht schwer, uns für unsere künftigen Arbeitsprogramme beim Sting Copper-Projekt mit CMG zusammenzutun. Wir waren mit den jüngsten Untersuchungsergebnissen unserer Schürfproben sehr zufrieden und freuen uns darauf, das Gebiet weiter zu erkunden, da wir glauben, dass in dieser Gegend ein beträchtliches Potenzial vorliegt.“ Über Vital Battery Metals Inc. Vital Battery Metals Inc. (CSE: VBAM | OTC: VBAMF | FRA: C0O) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entwicklung strategischer Projekte in stabilen Rechtsräumen widmet, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle umfassen. Das Unternehmen arbeitet daran, sein Sting Copper-Projekt und sein Vent Copper-Gold-Projekt voranzutreiben. Das Sting-Projekt umfasst ungefähr 127 km² (12.700 ha) und weist mehrere historische durch die Regierung der Provinz Neufundland und Labrador dokumentierte Mineralvorkommen auf. Es befindet sich innerhalb eines 50 km-Korridors, der für bedeutende vulkanogene Massivsulfiderz-Lagerstätten (VMS), Kupfer-Quarz-Gänge und gering sulfidierte epithermale Goldvorkommen bekannt ist. Das Vent Copper-Gold-Projekt umfasst 1.562 Hektar in British Columbia. Vital führt weiterhin Bewertungen wertsteigernder Projekte durch, um sein Projektportfolio auszubauen. Weitere Informationen finden Sie unter www.vitalbatterymetals.com Im Namen des Vorstands Adrian Lamoureux

