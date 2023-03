EQS-News: WashTec AG: Generationswechsel im Vorstand

EQS-News: WashTec AG / Schlagwort(e): Personalie

WashTec AG: Generationswechsel im Vorstand



01.03.2023

Nach acht erfolgreichen Jahren als Vorstand Vertrieb, Service und Marketing scheidet Herr Stephan Weber einvernehmlich zum 28. Februar 2023 als Vorstand der WashTec AG aus. Aufsichtsrat und Vorstand bedanken sich ausdrücklich für sein hohes Engagement und seine besondere Leistung und wünschen ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute.



Als Nachfolger mit Wirkung zum 1. März 2023 wird Herr Sebastian Kutz in den Vorstand der WashTec AG berufen und zum CSO ernannt.



Herr Kutz (43) ist Diplom Betriebswirt. Seine berufliche Laufbahn begann er bei der Kermi GmbH und danach war er viele Jahre bei der RATIONAL AG. Dort hat er unterschiedliche nationale und internationale Positionen im Vertrieb und Marketing mit zunehmender Verantwortung übernommen. Herr Kutz ist seit 1. September 2019 bei der WashTec AG als Executive Vice President Vertrieb und Service DACH und hat in dieser Zeit den Bereich sehr positiv weiterentwickelt.



„Wir sind stolz, dass mit Herrn Kutz eine international erfahrene und bestens qualifizierte Führungspersönlichkeit aus den eigenen Reihen zum CSO der WashTec AG ernannt werden konnte. Auch dafür gebührt Herrn Weber uneingeschränkte Anerkennung und besondere Hochachtung“, so Dr. Günter Blaschke, Aufsichtsratsvorsitzender der WashTec AG.



Der Aufsichtsrat freut sich auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Herrn Kutz und wünscht ihm viel Erfolg in seiner neuen Aufgabe.





Kontakt:

WashTec AG

Argonstraße 7

86153 Augsburg



Tel.: +49 (0)821 - 5584 - 5555

Fax: +49 (0)821 - 5584 - 1135

