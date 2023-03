ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Kion auf 'Neutral' - Ziel 40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Kion nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Gabelstaplerhersteller habe ein durchwachsenes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der schwache Ausblick des Bereichs Supply Chain Solutions werde durch die erwartete starke Erholung bei Industrial Trucks & Services (ITS) kompensiert./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2023 / 06:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2023 / 07:02 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------