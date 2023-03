SILVERGATE - Das Kursmassaker bei der Krypto-Aktie geht weiter

Silvergate Capital Corp. - WKN: A2PCBX - ISIN: US82837P4081 - Kurs: 13,530 $ (NYSE)

Bereits im Januar wartete Silvergate Capital mit desaströsen News auf (stock3) berichtete. Gestern legte das Management nach. Die Aktie bricht um weitere 30 % ein.

Wie nach US-Börsenschluss bekannt wurde, sehen sich die Verantwortlichen nicht in der Lage, den Geschäftsbericht für 2022 rechzeitig abzugeben. Eigentlich hätte der Bericht spätestens am 16. März vorliegen müssen. Im SEC-Filing heißt es darüber hinaus: "Das Unternehmen bewertet derzeit bestimmte behördliche und andere Anfragen und Untersuchungen, die in Bezug auf das Unternehmen anhängig sind." Und weiter: "Die unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft des Unternehmens bittet ebenfalls um detaillierte Informationen zu diesen Angelegenheiten, und das Unternehmen reagiert auf solche Anfragen."

Noch viel gravierender ist aber Folgendes. Silvergate hat im Januar und Februar weitere Schuldverschreibungen verkauft und damit weitere Verluste angehäuft. Verluste werden auch für März erwartet. Das könnte dazu führen, dass Silvergate Capital wie auch die Tochter Silvergate Bank in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Im Extremfall droht die Insolvenz. Eine ähnliche Warnung, im Englischen "Going Concern", hatte erst gestern das Impfstoffunternehmen Novavax ausgegeben.

Eine Pleite von Silvergate Capital wäre eine weitere Hiobsbotschaft im Kryptosektor, der bereits im Vorjahr durch Skandale rund um die Kryptowährung Terra oder die Pleite von FTX tief erschüttert worden war.

Fazit: Angesichts der Newslage bei Silvergate Capital würden auch bald neue Allzeittiefs der Aktie nicht überraschen. Finger weg!

Silvergate Capital-Aktie

