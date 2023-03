Werner Enterprises kündigt Dividende an

Der amerikanische Logistiker Werner Enterprises Inc. (ISIN: US9507551086, NYSE: WERN) wird am 3. Mai 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 13 US-Cents je Aktie an die Anteilsinhaber ausbezahlen. Record date ist der 17. April 2023.

Damit erhalten die Aktionäre auf das Gesamtjahr hochgerechnet 0,52 US-Dollar. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 46,27 US-Dollar (Stand: 1. März 2023) bei 1,12 Prozent. Der Logistikkonzern zahlt seit Juli 1987 eine Dividende an seine Aktionäre. Im Juli 2022 wurde die Dividende im Vergleich zum Vorquartal (12 US-Cents) um 8 Prozent erhöht.

Werner Enterprises ist 1956 gegründet worden und zählt nach eigenen Angaben zu den fünf größten Transportunternehmen in den USA. Der Firmensitz ist in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. Das Unternehmen unterhält auch Büros in Kanada oder Mexiko. Im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2022 erzielte Werner Enterprises einen Umsatz von 861,49 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 765,22 Mio. US-Dollar), wie am 7. Februar 2023 berichtet wurde. Der Gewinn auf bereinigter Basis lag bei 62,84 Mio. US-Dollar nach 75,62 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 14,93 Prozent im Plus (Stand: 1. März 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 2,94 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de