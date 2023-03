AKTIE IM FOKUS: Nokia legen zu - Aussagen zu möglichen Ausschüttungen

HELSINKI (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Nokia haben im frühen Handel überdurchschnittlich zugelegt. Zuletzt kletterte die Aktie um 3,2 Prozent. Sie bewegte sich damit wieder in Richtung der oberen Begrenzung der aktuellen Seitwärtsspanne bei 4,50 Euro.

Das Unternehmen hatte angekündigt, mittelfristig womöglich mehr an die Aktionäre ausschütten zu wollen. Der Hintergrund: Angesichts der in den vergangenen Jahren erreichten Verbesserungen mit Blick auf Wachstumsperspektiven und Finanzen plant das Unternehmen, künftig weniger Barmittel in Relation zum Umsatz zurückhalten zu wollen als bisher. Das hatte Nokia am Donnerstag nach Börsenschluss mitgeteilt./mf/mis