EQS-Adhoc: Viromed Medical AG: Laufender Stand Jahresabschluss 2022

03.03.2023 / 18:45 CET/CEST

Im Rahmen der laufenden Jahresabschlusserstellung der Viromed Medical GmbH, einer 100%-igen Tochtergesellschaft der Viromed Medical AG, liegen erste Erkenntnisse über die Ergebnissituation des abgelaufenen Geschäftsjahres 2022 vor. Die Viromed Medical GmbH konnte nicht von der Fortführung verschiedener politischer Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie profitieren. Es ist daher infolge eines erheblich reduzierten Umsatzes von einem Verlust in einer Größenordnung von einem hohen einstelligen bis zweistelligen Millionenbetrag auszugehen. Darin enthalten sind auch Abschreibungen auf das Warenlager. Des Weiteren besteht bei der Viromed Medical GmbH eine Eventualverbindlichkeit aufgrund einer Mithaftung für eine Verbindlichkeit einer nahestehenden Person aus dem Umfeld des früheren Gesellschafters in Höhe von ca. EUR 6 Mio., bei der eine Inanspruchnahme drohen könnte. Die Viromed Medical GmbH ist in ihrer Neuausrichtung aktiv, die Abhängigkeit von Umsätzen mit der Corona-Pandemie deutlich zu reduzieren. Die Viromed Medical AG hat keine eigene operative Geschäftstätigkeit und keine weiteren Vermögenswerte neben der Beteiligung an der Viromed Medical GmbH, so dass die Entwicklung der Viromed Medical AG von der Viromed Medical GmbH geprägt wird. Mitteilende Person: Dr. Holger Bingmann, Vorstand Kontakt: Dr. Holger Bingmann

Viromed Medical AG

Flensburger Straße 18

25421 Pinneberg E-Mail: Bingmann@viromed-medical.de

