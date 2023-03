Der Kölner Außenwerbespezialist Ströer will trotz der getrübten Stimmung auf dem deutschen Werbemarkt weiter zulegen.

Wir erwarten für das erste Quartal ein organisches Wachstum im mittleren, einstelligen Prozentbereich"

war liegt die Wachstumsrate deutlich hinter der des Vorjahreszeitraumes, als Ströer den Erlös um fast ein Viertel gesteigert hatte. Seitdem hat sich der Markt aber infolge von anhaltend hoher Inflation und zunehmender Konsumzurückhaltung stark verändert, wie auch das Schlussquartal 2022 zeigt.

Der Aktienkurs legte kurz nach dem Handelsstart um 0,75 Prozent auf 53,65 Euro zu. Die US-Bank JPMorgan schrieb in einer ersten Reaktion, dass Ströer alles in allem in einem schwierigen Umfeld sehr beruhigend abgeschnitten habe.

Quartalszahlen Q4/2022 Ströer im Überblick

Kennzahl Gemeldet Vorjahr Umsatz 526 Mio. EUR 527,1 Mio. EUR EBITDA 187,5 Mio. EUR 195,3 Mio. EUR Gewinn 59 Mio. EUR 84,1 Mio. EUR

Der Nettogewinn brach um 30 Prozent auf knapp 59 Millionen Euro ein, weil Ströer unter anderem mehr Steuern zu zahlen hatte.

Das vierte Quartal gilt als das wichtigste Quartal in der Werbebranche wegen des Weihnachtsgeschäftes.

Ströer gibt keine Prognose ab

Der Ströer-Vorstand rechnet damit, dass der Werbemarkt in Deutschland im ersten Quartal des laufenden Jahres 2023 einbrechen wird - und zwar im hohen einstelligen Bereich. Ströer will dennoch wachsen. Eine Prognose für das Gesamtjahr 2023 gab der Vorstand nicht ab. Diese solle erst bei der Veröffentlichung der Zahlen für das erste Quartal folgen.

Vorläufige Jahreszahlen Ströer 2022 im Überblick

Kennzahl Gemeldet Vorjahr Umsatz 1,77 Mrd. EUR 1,67 Mrd. EUR EBITDA 541,4 Mio. EUR 507,3 Mio. EUR Gewinn 152 Mio. EUR 130,3 Mio. EUR

Vor allem das Geschäft mit digitaler Außenwerbung - also etwa Werbung auf Bildschirmen im Wartebereich an der U-Bahn oder in Bahnhofshallen - trieb die Entwicklung an. Der Umsatz und das EBITDA liegt in den Erwartungen der meisten Analysten.

Die endgültigen Zahlen zum Jahr 2022 will der Vorstand am 30. März veröffentlichen.

(mit Material von dpa-AFX)