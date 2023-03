ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Reckitt auf 'Hold' - Ziel 6500 Pence

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat Reckitt von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 6500 Pence belassen. Der Ausblick des Hygieneartikelherstellers könnte sich am Ende zwar als konservativ herausstellen, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings bestehe das Risiko, dass die nächste Grippe- und Erkältungswelle weniger stark ausfalle. Außerdem drohten Marktanteilsverluste auf dem US-Markt./bek/gl

