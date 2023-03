Sopra Steria Group: Weekly Disclosure of Transactions in Own Shares From February 27th to March 3rd, 2023

Regulatory News:

Aggregated presentation by day and by market

Pursuant to implementing Directive of Commission Regulation (EC) No. 596/2014 of 16 April 2014 on the abuses of market and in accordance with Article 241-4 of the AMF General Regulation, Sopra Steria Group (Paris:SOP) hereby discloses the transactions in its own shares

Name of the Issuer Identity code of the Issuer Day of the transaction Identity code of the financial instrument (Code ISIN) Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares Market SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 27/02/2023 FR0000050809 1,717 180.879 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 28/02/2023 FR0000050809 551 183.3363 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 01/03/2023 FR0000050809 5,346 190.7753 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 02/03/2023 FR0000050809 5,386 191.2504 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 03/03/2023 FR0000050809 8,600 194.1745 Euronext

Detail transaction by transaction

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230306005462/en/

Investor Relations

Sopra Steria Group

Olivier Psaume

investors@soprasteria.com

+33 (0)1 40 67 68 16

Press Relations

Image Sept

Caroline Simon

caroline.simon@image7.fr

+33 (0)1 53 70 74 65