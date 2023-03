EQS-News: ESGTI AG: Eko Agro Group macht einen wichtigen Schritt in Richtung Agri-Photovoltaik-Lösungen in Italien

EQS-News: ESGTI AG / Schlagwort(e): Kooperation/Expansion

ESGTI AG: Eko Agro Group macht einen wichtigen Schritt in Richtung Agri-Photovoltaik-Lösungen in Italien



Am 31. Januar 2023 schloss die Eko Agro Group (EAG) eine vorläufige Vereinbarung (MoU) mit RWE Renewables Italia - einem der führenden Energieversorger in Europa und einem bedeutenden Anbieter von erneuerbaren Energien auf der globalen Bühne.

Die Vereinbarung sieht die Entwicklung von 35 Agri-Photovoltaik-Anlagen (APV) auf ca. 850 ha landwirtschaftlicher Fläche in verschiedenen Regionen Italiens vor, die bis zu 700 MW/h saubere Energie erzeugen sollen.



Parallel dazu schloss die EAG am 16. Februar 2023 eine Partnerschaftsvereinbarung mit RheAura OP, einer großen landesweiten Organisation italienischer landwirtschaftlicher Erzeuger.

Diese Partnerschaft wird eine operative Struktur auf der Grundlage des EAG-Modells schaffen, die auf die Entwicklung von APV-Standorten auf geeigneten Flächen der RheAura-Mitglieder abzielt. APV-Lösungen erfordern ein fundiertes Wissen über landwirtschaftliche Betriebe, und das Netzwerk und das landwirtschaftliche Fachwissen von RheAura sind von zentraler Bedeutung.



Diese Vorverträge markieren zwei wichtige Schritte für die Gruppe in ihrem Ziel, die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft zu stärken und die wachsende Symbiose von grüner Energie und nachhaltiger Landwirtschaft zu nutzen.

Die ESGTI AG hält eine Mehrheitsbeteiligung an der EAG und bleibt der wichtigste Akteur in ihrer Investitionssäule "AgTech & nachhaltige Landwirtschaft". Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt für die Gruppe und ein positives Zeichen für Investoren, die zertifizierte und finanzierte Geschäftsmodelle in diesem Bereich suchen.

Über Eko Agro Group

Die Eko Agro Group ist eine italienische Unternehmensgruppe etablierter Farm-to-Fork-Produzenten, die einen nachhaltigen Ansatz für die Landwirtschaft und die Lebensmittelversorgungskette entwickelt. Sie ist im Bereich AgTech tätig und kombiniert intelligente Landwirtschaftstechnologien mit alten Anbaumethoden, um einen vollständig nachhaltigen und transparenten Ansatz über die gesamte Lieferkette bis hin zum Endverbraucher zu gewährleisten.



Über ESGTI AG

Die ESGTI AG ist eine schweizerische Aktiengesellschaft, die sich auf Investitionen mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien (ESG) konzentriert. ESGTI investiert oder finanziert, direkt oder über Beteiligungsgesellschaften, Unternehmen in der Frühphase oder Projekte mit transformativen Auswirkungen in den Bereichen AgTech & nachhaltige Landwirtschaft, Biowissenschaften und saubere Energie & Technologie.





