IRW-News: Draganfly Inc.: SkyeBrowse integriert Draganfly-Drohnen

IRW-PRESS: Draganfly Inc.: SkyeBrowse integriert Draganfly-Drohnen

Durch diese Integration erhalten Notfallhelfer ein besseres Situationsbewusstsein und schnelle Einsatzmöglichkeiten bei kritischen Vorfällen.

Los Angeles, CA. 7. März 2023 / IRW-Press / - Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO) (CSE: DPRO) (FWB: 3U8) (Draganfly oder das Unternehmen), ein preisgekrönter, branchenführender Entwickler von Drohnenlösungen und -systemen, freut sich zu melden, dass SkyeBrowse, in seine erstklassige und schnellste Plattform der Welt zur Realitätserfassung, die Draganfly-Drohnen für die öffentliche Sicherheit integrieren wird.

Diese neue Integration von Draganfly-Drohnen durch SkyeBrowse bietet Notfallhelfern ein verbessertes Situationsbewusstsein und schnelle Einsatzmöglichkeiten bei kritischen Vorfällen. Die Kombination aus der branchenführenden Software SkyeBrowse und der UAV-Hardware von Draganfly bietet Kunden eine außergewöhnliche Lösung für die öffentliche Sicherheit. Mit dieser neuen KI-Technologie können Rettungskräfte schnell und effizient auf kritische Vorfälle reagieren, um Zeit zu sparen und Leben zu retten.

Das unbemannte Flugzeug von Draganfly ist mit individuellen Nutzlasten für verschiedene Anwendungen ausgestattet. Diese Integration wird es den Drohnen von Draganfly ermöglichen, ihre Kapazitäten in Bezug auf Unfallabläufe, taktische Operationen, SAR, Katastrophenabwehr und Brandbekämpfung zu erweitern.

SkyeBrowse entwickelt Live-3D-Mapping-Software für Behörden im Bereich der öffentlichen Sicherheit auf der ganzen Welt. Diese Technologie liefert Live-Luftdaten und 3D-Modelle für das Szenenmanagement in Katastrophen- und Ersthelfersituationen. SkyeBrowse verwendet Videogrammetrie, die eine 3D-Rekonstruktion mit nur einem 90-Sekunden-Drohnenvideo ermöglicht.

Die Software des Unternehmens bietet autonome Drohnen-Lösungen, deren 3D-Modelle in weniger als 5 Minuten eine Genauigkeit von weniger als 1 cm erreichen, um das Situationsbewusstsein von Ersthelfern bei kritischen Operationen zu verbessern. Die 3D-Modelle dokumentieren Tatorte und Fahrzeugunfälle und planen die Abwehr von Amokschützen.

Die Drohnen-Technologie von Draganfly wird in die videobasierte 3D-Modellierungsplattform von SkyeBrowse integriert, um Ersthelfer mit kritischen Situationsdaten, einschließlich Modellierung, Kartierung und Überwachung, zu versorgen.

Unser Team ist stets bestrebt, Wege zu finden, die Gefahrenabwehr zu vereinfachen und Lösungen zur Verbesserung der aktuellen Sicherheitssysteme zu finden, so Cameron Chell, CEO von Draganfly. Wir fühlen uns durch diese Integration geehrt, da SkyeBrowse ein erstklassiger Anbieter ist, und wir freuen uns darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um unsere innovativen Lösungen auf den Markt zu bringen.

Als CEO von SkyeBrowse freue ich mich, mit Draganfly zusammenzuarbeiten, einem führenden Anbieter in der UAV- und Drohnenbranche. Gemeinsam können wir unser Know-how und unsere Spitzentechnologie nutzen, um die Art und Weise, wie wir die Erfassung und Analyse von Luftdaten angehen, zu revolutionieren und letztendlich die Sicherheit unserer Ersthelfer und des Militärpersonals zu verbessern. Wir von SkyeBrowse planen, diese Partnerschaft gemeinsam auf neue Höhen von Innovation und Erfolg zu bringen.

Über Draganfly

Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO; CSE: DPRO; FWB: 3U8) ist der Entwickler von qualitativ hochwertigen, hochmodernen Drohnenlösungen, Softwares und KI-Systemen, die die Art und Weise revolutionieren, wie Organisationen ihre Geschäfte abwickeln und ihre Interessensvertreter beliefern können. Draganfly steht seit über 22 Jahren an vorderster Front des Technologiesektors und ist ein preisgekrönter Branchenführer in den Bereichen öffentliche Sicherheit, Landwirtschaft, industrielle Inspektionen, Sicherheit, Kartierungen und Vermessungen. Draganfly ist ein Unternehmen, das von Leidenschaft, Erfindergeist und dem Erfordernis angetrieben wird, seinen Kunden in allen Teilen der Welt effiziente Lösungen und erstklassige Dienstleistungen zu bieten, um Zeit und Geld zu sparen und Leben zu retten.

Für weitere Informationen über Draganfly besuchen Sie uns bitte unter www.draganfly.com.

Weitere Investoreninformationen finden Sie unter https://www.thecse.com/en/listings/technology/draganfly-inc, https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/dpro oder https://www.boerse-frankfurt.de/aktie/draganfly-inc.

Medienkontakt: Arian Hopkins

E-Mail: media@draganfly.com

Unternehmenskontakt

E-Mail: info@draganfly.com

Über SkyeBrowse

SkyeBrowse ist die schnellste und anwenderfreundlichste Plattform weltweit für die Drohnen-Reality-Erfassung. SkyeBrowse wurde von Ersthelfern für Ersthelfer entwickelt und ermöglicht es jedermann, auf Knopfdruck ein 3D-Modell zu erstellen. Mit über 8.000 dokumentierten Unfällen auf seinen CJIS-konformen Servern genießt das in Texas ansässige Unternehmen das Vertrauen der Behörden wie der Hafenpolizei von Los Angeles, dem Houston Forensics Science Center, der Feuerwehr von New York City und vielen anderen.

Mehr erfahren Sie unter www.skyebrowse.com

Medienkontakt: Katie Ferrari

E-Mail: info@skyebrowse.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und bestimmte zukunftsgerichtete Informationen, wie sie nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen definiert sind. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie wie können, werden, erwarten, beabsichtigen, schätzen, rechnen mit, glauben, fortsetzen, Pläne oder ähnlichen Begriffen identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beruhen auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und Annahmen, die zwar vom Management als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbedingten Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterworfen sind. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die Versicherung, dass diese neue Technologie es Einsatzkräften ermöglicht, schnell und effizient auf kritische Ereignisse zu reagieren und dabei Leben zu retten. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den hierin zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen, und die auf der Grundlage von Annahmen über solche Risiken, Unwägbarkeiten und anderen hierin dargelegten Faktoren entwickelt wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die potenziellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen des öffentlichen Gesundheitswesens, einschließlich der COVID-19-Pandemie, auf die Geschäftstätigkeit, den Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens; die erfolgreiche Integration von Technologien; die den allgemeinen Wertpapiermärkten innewohnenden Risiken; die Ungewissheit in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzmittel; die inhärente Ungewissheit von Kostenschätzungen, das Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben, Währungsschwankungen, behördliche Beschränkungen sowie Haftung, Wettbewerb, Verlust von Mitarbeitern in Schlüsselpositionen und andere damit zusammenhängende Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift Risk Factors in den jüngsten Unterlagen des Unternehmens, die bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada auf der SEDAR-Website unter www.sedar.com und bei der United States Securities and Exchange Commission (die SEC) auf EDGAR über die Website der SEC unter www.sec.gov veröffentlicht wurden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen basieren auf der Beurteilung aktueller Daten, die das Unternehmen nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen hat. Für zukunftsgerichtete Aussagen kann keine Garantie abgegeben werden und die zukünftigen Ergebnisse können unter Umständen stark abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen nicht verlässlich sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69564

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69564&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA26142Q2053

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.