Lindt & Sprüngli steigert Umsatz und Gewinn

Kilchberg, 7. März 2023 – Das Geschäftsmodell der Lindt & Sprüngli Gruppe hat sich im Geschäftsjahr 2022 erneut als sehr erfolgreich erwiesen. Steigende Kundenfrequenz in unseren eigenen Shops und im Travel Retail sowie Verbesserungen in der Lieferkette in Nordamerika waren die Treiber der gestiegenen Profitabilität. Dies führte zu einem Gruppenumsatz von CHF 4,97 Mrd. und einer EBIT-Marge von 15,0%. Die wichtigste Produktlinie bleibt der weltweite Bestseller Lindor.



Geschäftsergebnis

Die Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von

CHF 4,97 Mrd. (Vorjahr: CHF 4,59 Mrd.), was einem starken organischen Wachstum von 10,8% entspricht. Währungseffekte, insbesondere die Abschwächung des Euro wie auch des britischen Pfunds, führten zu einem leicht tieferen Ausweis in Schweizer Franken von 8,4%. Das operative Ergebnis (EBIT) steigerte sich gegenüber dem Vorjahr um 15,5% auf CHF 744,6 Mio. (Vorjahr: CHF 644,9 Mio.). Dies ergibt eine EBIT-Marge von 15,0% (Vorjahr: 14,1%), der Reingewinn stieg auf CHF 569,7 Mio. (Vorjahr: CHF 490,5 Mio.), was eine Umsatzrendite von 11,5% ergibt. Der Free Cashflow beträgt CHF 526,1 Mio. und die Cashflow-Marge 10,6%. Die Bilanz der Gruppe steht weiterhin auf einem sehr soliden Fundament. Die Eigenkapitalquote per 31. Dezember 2022 liegt bei 55,4% (Vorjahr: 58,3%).

Europa: Positive Entwicklung für Geschenkartikel

Das Segment «Europa» erzielte einen Umsatz von CHF 2,30 Mrd. (Vorjahr: CHF 2,33 Mrd.), was einem organischen Wachstum von 5,3% entspricht. In Europa sind nach wie vor Deutschland, Frankreich, UK, Italien und die Schweiz die Kernmärkte mit gutem Wachstum auf hoher Basis. Die Märkte in Ost- und Nordeuropa zeichneten sich durch zweistellige Wachstumsraten aus. Aufgrund des Kriegs in der Ukraine entschied Lindt & Sprüngli, das über die letzten Jahre erfolgreich aufgebaute Geschäft in Russland zu schliessen. Um diesen Effekt bereinigt, hätte Europa ein organisches Wachstum von 6,4% erreicht. Mit dem Wegfall der Pandemierestriktionen stieg die Nachfrage nach Geschenkartikeln wieder deutlich an und auch das Touristiksegment erholte sich markant.



Nordamerika: Wachstumstrend gewinnt an Dynamik

Das Segment «Nordamerika» erreichte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von

CHF 2,03 Mrd. (Vorjahr: CHF 1,69 Mrd.). Dies entspricht einem bemerkenswerten organischen Wachstum von 15,7%. Lindt & Sprüngli wuchs im grössten Schokoladenmarkt der Welt – den USA – überproportional zum Gesamtmarkt und hat die Marktanteile markant gesteigert. Der Bestseller Lindor sowie die neu im Markt eingeführte Milchschokoladen-Linie Gamme Bleue trafen den Geschmack der Konsumenten ganz besonders. Für Ghirardelli war die viel beachtete Eröffnung des neu gestalteten Chocolate Experience Stores am historischen Standort in San Francisco ein voller Erfolg. Sämtliche Tochtergesellschaften erzielten im vergangenen Jahr zweistellige Wachstumsraten, einschliesslich Russell Stover, bei der die Stabilisierung in den Lieferketten eine deutliche Verbesserung der Umsätze ermöglichte.

Rest der Welt: Global Travel Retail mit dreistelligem Wachstum

Das Segment «Rest der Welt» erreichte einen Umsatz von CHF 646 Mio. (Vorjahr: CHF 568 Mio.) und verzeichnete damit mit 16,6% das stärkste organische Wachstum. Hervorzuheben sind hier die Länder Brasilien, China und Japan, die alle zweistellige Zuwachsraten verzeichneten. Das Global-Travel-Retail-Geschäft legte mit der Erholung des Flugverkehrs sogar dreistellig zu. Brasilien und Japan verfügen in der Lindt & Sprüngli Gruppe über das grösste eigene Shop-Netzwerk, das unter strategischen Aspekten weiter ausgebaut wurde. Der Markt China führte seine innovative Distributionsstrategie auf den Online-Marktplätzen erfolgreich fort.

Erneute Dividendenerhöhung

Auf Basis der positiven Resultate setzt Lindt & Sprüngli die attraktive Dividendenpolitik fort. Der Verwaltungsrat beantragt an der 125. Ordentlichen Generalversammlung vom 20. April 2023 eine Ausschüttung von CHF 1’300 (Vorjahr: CHF 1’200) pro Namenaktie und CHF 130 (Vorjahr:

CHF 120) pro Partizipationsschein. Die Versammlung der Aktionärinnen und Aktionäre findet erstmals seit 2019 wieder in Präsenz am traditionellen Veranstaltungsort im Kongresshaus Zürich statt.