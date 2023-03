AMGEN - Wie gewonnen, so zerronnen

Amgen Inc. - WKN: 867900 - ISIN: US0311621009 - Kurs: 229,030 $ (Nasdaq)

Ende 2021 gelang es der Käuferseite bei Amgen schon einmal, eine steile, mehrmonatige Verkaufswelle mit einer V-Umkehr zu stoppen. Damals wurde die dreiteilige Aufwärtsbewegung gestartet, die in der Spitze an das Rekordhoch bei 296,78 USD führte. Doch nach dem Wiedereintritt in die Seitwärtsrange unterhalb der Hochs bei 276,96 und 264,97 USD war es vorbei mit der bullischen Herrlichkeit: Die Aktie stürzte in der Folge nahezu senkrecht bis fast an den Ausgangspunkt der letzten Rallyphase ab, das Tief vom September 2022 bei 223,30 USD.

Diese Marke muss jetzt auch verteidigt werden, um den akut drohenden Einbruch unter die langfristigen Aufwärtstrendlinien und bis 214,39 - 216,00 USD aufzuhalten. Darunter wäre bereits mit einem Kursrutsch an das große Abwärtszielgebiet bei 198,73 bis 202,00 USD wahrscheinlich.

Kurzfristig könnte die Verteidigung für ein paar Tage gelingen. Doch auf Sicht der kommenden Wochen dürfte es schwer werden, wenn nicht vorher wenigstens die Hürde bei 236,44 USD und die dort verlaufende Aufwärtstrendlinie kurzzeitig überwunden werden. Von einer Trendwende zugunsten der Bullen könnte man aktuell ohnehin erst bei einem Anstieg über 246,80 USD sprechen.

Amgen Chartanalyse (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)