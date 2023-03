Bei diesem Dow-Jones-Wert ist keine weitere Schwäche erlaubt

Dow Inc. - WKN: A2PFRC - ISIN: US2605571031 - Kurs: 55,800 $ (NYSE)

Noch im Februar markierte die Aktie von Dow Inc. ein neues Jahreshoch, kippte anschließend aber nach unten und unterschritt nach einer ersten Verteidigung der Marke von 58,80 USD diese, wodurch ein kleines Verkaufssignal ausgelöst wurde.

Chart auf der Kippe

Ausgehend vom Unterstützungsbereich zwischen 56,43 und 55,85 USD startete der Wert Ende Februar eine Erholung, die aber am ehemaligen Support bei 58,80 USD stoppte. Es folgte in den vergangenen drei Tagen eine weitere Abwärtswelle, die bemerkenswerterweise zum Teil gegen den Markttrend gerichtet war. Die gestrigen Kursverluste bringen die Bullen in arge Bedrängnis.

Bereits im heutigen Handel muss ein schneller Konter erfolgen, ansonsten droht neben der beschriebenen Unterstützungszone um 56 USD auch der Aufwärtstrend seit Oktober 2022 zu brechen. Die Abwärtsziele liegen in einem solchen Szenario bei 53,44 USD und darunter 52,07 bis 51,56 USD.

Folgte heute dagegen ein starker Konter, könnte sich die Aktie noch einmal in Richtung 58,80 USD aufmachen. Erst darüber wäre die potenzielle Topbildung im Chart unwahrscheinlicher und eine Kaufwelle auf 60,88 USD und darüber 65,53 bis 65,81 USD könnte starten.

Fundamental erwarten Analysten nach einem deutlichen Ergebnisrückgang im Jahr 2022 auch 2023 einen Einbruch des Gewinns um rund 47 % auf 3,29 USD je Aktie. Für die Folgejahre werden wiederum ansteigende Umsätze und Gewinne in Aussicht gestellt.

Fazit: In der aktuellen Situation ergeben sich bei der Aktie von Dow Inc. interessante Angriffspunkte sowohl für Reboundtrader als auch für Shortseller. Bereits der heutige Tag könnte richtungsweisend sein.

Jahr 2022e* 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 56,90 49,96 52,32 Ergebnis je Aktie in USD 6,25 3,29 4,87 KGV 9 17 11 Dividende je Aktie in USD 2,8 2,83 2,88 Dividendenrendite 5,02 % 5,07 % 5,16 % *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Dow Inc.-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)