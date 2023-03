GNW-Adhoc: RoodMicrotec schließt mit Robus einen endgültigen Vergleich im Gerichtsverfahren bezüglich der Rentenanleihe von 2010 ab

^Deventer, 08. März 2023 - RoodMicrotec N.V., ein führendes unabhängiges

Unternehmen für die Lieferung von Halbleitern und Qualitätsdienstleistungen, gibt heute bekannt, dass seine hundertprozentige Tochter RoodMicrotec GmbH eine Vereinbarung über einen vollständigen und endgültigen Vergleich mit Prime Capital Debt SCS, SICAV-FIS - Robus Recovery Sub-Fund ("Robus") bezüglich der Rentenanleihe getroffen hat, die die RoodMicrotec GmbH im Jahr 2010 ausgegeben hat und die Robus hält. Wie am 21. Februar 2022 bekannt gegeben, hatte Robus vor dem Landgericht Frankfurt am Main ein Verfahren gegen die RoodMicrotec GmbH eingeleitet. Robus machte einen Anspruch auf eine Ausgleichszahlung in Höhe von 11,7 % für die Jahre 2017, 2018 und dem 1. Halbjahr 2021 geltend. Darüber hinaus forderte Robus unter Berufung auf die Nichteinhaltung der Bedingungen der Rentenanleihe von 2010 durch die RoodMicrotec GmbH die sofortige und vollständige Rückzahlung des Nennbetrags der ewigen Anleihe und machte Gründe für die außerordentliche Kündigung der ewigen Anleihe geltend. Der von Robus in dem Verfahren geltend gemachte Gesamtbetrag belief sich auf 2.568 TEUR, zuzüglich der 11,7 % Zinsen für den betreffenden Zeitraum. Nach einer mündlichen Verhandlung am 7. März 2023 haben die Parteien eine Einigung über einen vollständigen und endgültigen Vergleich erzielt, der vor dem Landgericht Frankfurt am Main geschlossen und von diesem bestätigt wurde. Gemäß dem Vergleich zahlt die RoodMicrotec GmbH einen Gesamtbetrag von 2.194 TEUR in vier gleichen Raten von jeweils 548 TEUR zum 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember 2023. RoodMicrotec wird die Raten aus frei verfügbaren Barmitteln zahlen. RoodMicrotec ist erfreut, dass das laufende Gerichtsverfahren beigelegt und nun der Rechtsstreit beendet ist. Über RoodMicrotec RoodMicrotec ist ein führender unabhängiger Anbieter von Halbleiterbauelementen und Qualitätsdienstleistungen. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Halbleiter- und Elektronikindustrie ist RoodMicrotec als geschätzter Partner für viele Unternehmen weltweit etabliert. Das Unternehmen bietet Full-Turnkey-ASIC- Services für hochkomplexe Mikrochips, die vollständig auf die spezifischen Anwendungen einzelner Kunden zugeschnitten sind. In Zusammenarbeit mit starken Partnern steuert RoodMicrotec den gesamten Entwicklungs- und Produktionsfluss der ASICs in der gewünschten Stückzahl, von kleinen Mengen bis hin zu mehreren Millionen Stück pro Jahr. Die schlüsselfertige Lösung umfasst Projektmanagement, Wafertest, Montage, Endtest, Qualifikation, Logistik und Fehleranalyse. Alle Dienstleistungen entsprechen den Industrie- und Qualitätsanforderungen der Branchen Hochzuverlässigkeit, Luft- und Raumfahrt, Automotive, Gesundheitswesen und Industrie. Der Hauptsitz von RoodMicrotec befindet sich in Deventer, Niederlande, mit operativen Einheiten in Nördlingen und Stuttgart, Deutschland. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite https://www.roodmicrotec.com Ergänzende Informationen Martin Sallenhag - CEO, Arvid Ladega - CFO Telefon: +31 570 745623 Email: investor-relations@roodmicrotec.com (mailto:investor-relations@roodmicrotec.com) Web: www.roodmicrotec.com (http://www.roodmicrotec.com) Diese Pressemitteilung wird in Englisch und Deutsch publiziert. Sollten Unterschiede in den Versionen bestehen, dann hat die englische Fassung Gültigkeit. °