EQS-News: USU Software AG: Australische Regierungsbehörde nutzt USU Knowledge Management für den Kundenservice

USU Software AG: Australische Regierungsbehörde nutzt USU Knowledge Management für den Kundenservice



09.03.2023 / 09:00 CET/CEST

USU-Partner Customer Driven implementiert Wissensmanagement-Lösung für die Kundenbetreuung der Landesregierung



Möglingen, 9. März 2023 - Der Spezialist für Kundenservice-Lösungen und USU-Partner Customer Driven Solutions hat eine Ausschreibung zur Umsetzung eines groß angelegten Wissensmanagement-Projekts gewonnen. Auftraggeber ist eine australische Landesregierung, die alle Dienstleistungen für Kunden und Unternehmen über ein zentrales Wissensmanagement-System steuern will.

Ausschlaggebend für den Zuschlag waren neben der Beratungskompetenz die Erfahrung von Customer Driven bei der Erstellung von Inhalten und die Leistungsfähigkeit von USU Knowledge Management bei der digitalen Unterstützung von wissensintensiven Dienstleistungen. Der Rahmenvertrag inklusive Hosting hat eine Laufzeit von 36 Monaten mit einer Verlängerungsoption.

Im Rahmen des Projekts wird Customer Driven die Wissensdokumente schrittweise erstellen und in die USU-Wissensdatenbank integrieren. Bis zu 4.000 Servicemitarbeiter können künftig darauf zugreifen und so schnell, bedarfsgerecht und in hoher Qualität Informationen zu allen Verwaltungsthemen bereitstellen. Dazu gehören die Bereiche Gesundheit, Immobilien, Boote und Fischerei, Fahrzeuge und Verkehr sowie Recht und Polizei.

"Wir freuen uns, gemeinsam mit unserem australischen Partner ein komplexes Wissensmanagement-Projekt zu realisieren, das auch als Blaupause für weitere Kundenservice-Projekte im öffentlichen Sektor Australiens dienen kann", sagt USU-Geschäftsführer Sven Kolb.



Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter https://www.usu.com.





USU Software AG



Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren – mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.



Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).





Weitere Informationen:





Kontakt



USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

E-Mail:





USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

E-Mail:





Customer Driven



Customer Driven ist ein führendes australisches Beratungsunternehmen, das sich auf Beratung und Dienstleistungen in den Bereichen Kundenmanagement und Service Operations spezialisiert hat. Die Geschäftsführer Louis Dupé und Peter Trowbridge gründeten das Unternehmen im Jahr 2014 und brachten jahrelange Erfahrung im Betrieb und in der Umgestaltung großer Kundendienstorganisationen für einige der größten australischen Unternehmen mit.

Customer Driven hat sich zum Ziel gesetzt, ein Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen zu schaffen, das Unternehmen bei der Entwicklung eines leistungsstarken Kundendienstes unterstützt. Customer Driven verfügt über nachgewiesene Fähigkeiten bei der Entwicklung und Umsetzung äußerst erfolgreicher Betriebsbewertungen und -strategien sowohl für Unternehmen als auch für Behörden.

