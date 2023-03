EQS-News: Weiterer deutscher Energieversorger steuert IT-Services mit USU

EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Weiterer deutscher Energieversorger steuert IT-Services mit USU



09.03.2023 / 09:20 CET/CEST

Möglingen, 9. März 2023. Ein weiterer Neukunde aus der Energiewirtschaft hat sich für das strategische und operative IT Service Management (ITSM) mit USU-Technologie und -Expertise entschieden. Im Rahmen einer Ausschreibung konnte sich USU mit dem leistungsfähigsten Angebot, der integrierten ITSM-Plattform USU IT Service Management, durchsetzen. Neben der Erstellung, Verarbeitung, Weiterleitung und Archivierung von IT-Tickets und der Erfassung und Pflege von IT-Assets bzw. so genannter Configuration Items enthält die Anwendung auch eine Self Service-Oberfläche für Anwender. Sukzessive wurden damit in den letzten Monaten alle derzeit und zukünftig benötigten ITIL-Prozesse miteinander verzahnt und strukturiert abgebildet. Aufgrund des Projekterfolges intensivierte der Kunde die Partnerschaft und wird zur Optimierung der konzernweiten Software-Lizenzen künftig auch die Lösung USU Software Asset Management einsetzen. Der Kunde suchte eine Gesamtlösung, um seine ITSM-Prozesslandschaft zukunftsorientiert und optimiert zu gestalten, Workflows individuell und vereinfacht abbilden zu können, Partner und Dienstleister schneller und effizienter in die Servicemanagement-Prozesse einzugliedern und die Anwenderzufriedenheit im Umgang mit dem Service-Portal zu erhöhen. Als strategischer Partner stellt USU nach der Implementierung den Betrieb in der Private Cloud des Kunden sicher und unterstützt mit Support- und Weiterentwicklungs-Services. „Um den Wandel zu einem modernen digitalen Daseinsversorger erfolgreich zu bewältigen, benötigen viele Unternehmen transparente, automatisierte IT-Serviceprozesse. Daher freuen wir uns, einen weiteren Kunden aus der Energiewirtschaft im Bereich IT Management effektiv unterstützen zu können“, so Peter Stanjeck, Managing Director bei USU. Diese Pressemitteilung ist auf der USU-Website abrufbar. USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren – mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



Weitere Informationen: https://www.usu.com

Kontakt USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

E-Mail: thomas.gerick@usu.com USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

E-Mail: falk.sorge@usu.com

