WTI Crude Future (Kontrakt Apr 23) - Achtung: Dieses Level sollten Sie kennen!

Der Ölpreis gehört aktuell wieder auf die Beobachtungsliste einer jeden Anlegerin und eines jeden Anlegers. Im ersten Schritt liegt diese Einschätzung an der seit November vergangenen Jahres laufenden Stabilisierungsphase. Interessanterweise vollzieht sich diese auf Basis der wichtigen horizontalen Haltezone bei rund 75 USD, welche zudem durch ein Fibonacci-Level (75,61 USD) unterstrichen wird. Die höhere Zeitebene – auf Monatsbasis – liefert in diesem Kontext zwei weitere wichtige Argumente. Zum einen wurden im Monatsbereich drei „Hammer“-Umkehrmuster in Folge ausgeprägt. Zum anderen verblieben die letzten monatlichen Hoch-Tief-Spannen innerhalb der Schwankungsbreite vom Dezember. In der Konsequenz entsteht ein doppelter Innenstab. Bei der Suche nach dem Katalysator für die Auflösung der beschriebenen „inside months“ kommt der Wochenchart wieder ins Spiel. Ein Anstieg über das Januarhoch bei knapp 83 USD lässt die diskutierte Stabilisierung in einen klassischen Doppelboden umschlagen (siehe Chart). Im Erfolgsfall lässt sich das Kursziel aus einer erfolgreichen Trendwende auf rund 95 USD taxieren. Um das neue Marktgleichgewicht nicht zu gefährden, gilt es indes, das Februartief bei 72,25 USD nicht mehr zu unterschreiten.

WTI Crude Future (Kontrakt Apr 23) (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart WTI Crude Future (Kontrakt Apr 23)

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

