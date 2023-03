ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley senkt Kion auf 'Equal-weight' - hebt Ziel an

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Kion von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft, das Kursziel aber von 31 auf 38 Euro angehoben. Die Vorhersagbarkeit der Auftragsentwicklung werde durch die deutlich divergierende Preis- und Volumenentwicklung im vergangenen Jahr erschwert, schrieb Analyst Ben Uglow in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktien des Gabelstaplerherstellers preisten bereits eine Margennormalisierung ein. Mittelfristig bestehe zwar vielleicht noch Potenzial. Doch ein weiterer Kursanstieg der Aktie sei angesichts des sich verschlechternden Verhältnisses von Aufträgen zu Umsatz unwahrscheinlich./gl/mis

