Trading-Chance Daimler Truck: Ist nach den Zahlen die Luft raus?

Dass die derzeitigen Rahmenbedingungen auch den Nutzfahrzeugsektor mittelfristig negativ beeinflussen dürften, liegt zwar auf der Hand, wird aber von den meisten Tradern ignoriert. Die Daimler Truck-Aktie hatte seit Ende September in der Spitze 50 Prozent zugelegt … aber jetzt, nach 2022er-Bilanz und 2023er-Ausblick, könnte den Bullen die Puste ausgehen. Eine Trading-Chance Short.

Es läuft weiterhin bei Daimler Truck. Zwar lagen der Umsatz und der Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) für das abgelaufene Jahr minimal unter der durchschnittlichen Analystenprognose. Aber ein Anstieg des Umsatzes von 28 und des EBIT von 55 Prozent lässt sich sehen und zeigt zudem: Auch bei den Trucks war man imstande, die Preise deutlich über den eigenen Kostenanstieg hinaus anzuheben. Und der mit den Zahlen mitgelieferte Ausblick avisiert, dass es 2023 genau so weitergehen soll:

Große Erwartungen … aber die Anleger scheinen den Analysten nicht folgen zu wollen

Daimler Truck plant für 2023 mit einem Umsatzanstieg zwischen acht und zwölf Prozent und sieht das EBIT „deutlich“ über dem des Jahres 2022. Die Analysten gingen bislang von einem EBIT-Anstieg um die fünf Prozent aus … „deutlich“ läge zweifellos darüber. Entsprechend positiv fielen die ersten Reaktionen der Experten aus. Die drei bis zum späten Vormittag neu vergebenen Kursziele liegen mit 38, 48 und 53 Euro weit über dem aktuellen Kurs.

Aber wenn man unterstellen würde, dass Daimler Truck 2023 etwa zehn Prozent mehr verdient, würde das Kurs/Gewinn-Verhältnis auf dem derzeitigen Kursniveau bei 8,2 liegen, eine für die Branche angemessene Bewertung. Würde die Aktie wirklich auf 53 Euro laufen, läge das Kurs/Gewinn-Verhältnis über 14 – für die Automobilbranche deutlich zu teuer. Und zudem müsste die Nutzfahrzeugbranche dem Druck, der von Inflation und höheren Zinsen auf die Verbraucher nach und nach auch bei allen Branchen ankommt, verschont bleiben, damit der Gewinn 2023 wirklich weiter deutlich steigt. Und das bezweifeln die Anleger offenbar.

Hier sehen wir offenbar "selling on good news“

Die Aktie hatte im Vorfeld der Bilanz kräftig zugelegt, was andeutet, dass hier einiges an Spekulation im Kurs war. Dadurch stieß Daimler Truck an die obere Begrenzung eines seit Ende 2022 den Kursverlauf führenden Aufwärtstrendkanals. Und von dort prallte sie dann als Reaktion auf die Bilanz nebst Ausblick heute ab. Dass der Gesamtmarkt heute nervös und schwach ist, mag das begünstigen, aber:

Angesichts dieses optimistischen Ausblicks hätte es nicht überrascht, wenn sich die Aktie vom Gesamtmarkt abgekoppelt hätte und Geld in diese Aktie mit ihren „good news“ ausweicht. Dass das nicht der Fall ist, deutet an, dass das bullische Lager sein Pulver erst einmal verschossen hat, dass eingestiegen ist, wer einstiegen wollte und jetzt eine Phase der Gewinnmitnahmen beginnen könnte. Für risikofreudige Trader ein interessantes Setup.

Ein Short-Trade setzt auf „ausgepowerte“ Bullen

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 41,631 Euro einen Hebel von 2,95 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 34,20 Euro in der Aktie ansetzen, das entspricht einem Kurs von ca. 0,74 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Daimler Truck lautet UH43CQ.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 33,30 Euro, 33,82 Euro, 35,75 Euro

Unterstützungen: 30,26 Euro, 29,05 Euro, 27,94 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Daimler Truck

Basiswert Daimler Truck WKN UH43CQ ISIN DE000UH43CQ0 Basispreis 41,631 Euro K.O.-Schwelle 41,631 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 2,95 Stop Loss Zertifikat 0,74 Euro

