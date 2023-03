VOLKSWAGEN - War die Rally nur eine Eintagsfliege?

Volkswagen AG Vz. - WKN: 766403 - ISIN: DE0007664039 - Kurs: 137,200 € (XETRA)

Knapp eine Woche ist es her, dass die Wolfsburger den Markt mit ihrem Ausblick überraschten. So verkündete Volkswagen, dass man mit einem Umsatzwachstum von 10-15 % rechnet. Analysten sind bisher von lediglich 1,8 % ausgegangen. Aber nicht nur beim Umsatz zeigte man sich optimistischer, als von den meisten erwartet. So geht das Unternehmen von einem starken Anstieg des Netto-Cashflows aus und auch die Umsatzrendite soll höher ausfallen. Kein Wunder, dass die Aktie am vergangenen Freitag um über 10 % anstieg und damit direkt in den Widerstandsbereich bei 145 EUR sprang. Jetzt, eine Woche später stellen wir uns die Frage, was dieser Impuls wert gewesen ist?

Mittelfristig weiterhin angeschlagen

Diese Frage ist nicht ganz unberechtigt. So stark die Kursgewinne vergangenen Freitag auch waren, am Ende sorgten sie noch nicht für den großen Durchbruch. Der langfristige Chart zeigt, dass die Volkswagen-Aktie auch mit diesen Gewinnen immer noch in ihrem Abwärtstrend unterwegs ist. Um daran etwas zu ändern, müssten die Kurse schon nachhaltig über mindestens 145 EUR ausbrechen, anschließend in Richtung 162,50 EUR durchstarten und später auch diese Hürde überwinden.

Fairerweise muss man jedoch sagen, dass die Kursgewinne ein Schritt in die richtige Richtung sind. Immerhin verliert der Bärenmarkt in der Volkswagen-Aktie schon seit Monaten an Dynamik. Parallel dazu hält sich das Verkaufsinteresse nahe der angesprochenen Widerstandszone um 145 EUR noch in Grenzen. Trotzdem stand die aktuelle Handelswoche im Zeichen einer kurzfristigen Korrektur. Gestern verlor die Aktie über 2 % an Wert.

Korrektur bietet neue Chancen

Während auf mittelfristiger Ebene die wichtigsten Entscheidungen noch ausstehen, könnten kurzfristig trotz der aktuellen Korrektur die Bullen im Vorteil sein. Spätestens im Preisbereich von ca. 133 EUR sollten die Käufer zurückkehren und einen neuen Anlauf auf 145 EUR starten. Setzt man sich dort direkt durch, wären kurzfristig weitere Gewinne auf 151,50-155,00 EUR möglich.

Alternativ zu diesem bullischen Erholungsszenario kommt es in den nächsten Tagen und Wochen zu einer Topbildung und im Anschluss zu einem neuen Abwärtstrend, mit dem die Kurse das Jahrestief erneut testen. Auszuschließen ist eine solche Entwicklung derzeit nicht, konkrete Anhaltspunkte dafür gibt es aber ebenfalls noch nicht.

Fazit: Die Volkswagen-Aktie ist um eine mittelfristige Stabilisierung bemüht. Notierungen ab ca. 140 EUR sind in diesem Zusammenhang nicht mehr unbedingt als günstig anzusehen. Mit kleineren Rücksetzern wird die Aktie jedoch wieder etwas interessanter. Kurzfristig sehe ich die Aktie bullisch, mittelfristig würde ich lediglich ein „Halten“ vergeben. Um daran etwas zu ändern, müsste eine Entscheidung um 145 EUR fallen.

