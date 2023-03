EQS-News: action press AG: Neon Equity AG im Aktionärskreis der action press AG

EQS-News: action press AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

action press AG: Neon Equity AG im Aktionärskreis der action press AG



13.03.2023 / 18:18 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Neon Equity AG im Aktionärskreis der action press AG Frankfurt, 13. März 2023 - Die Vorstände der action press AG, Prof. Moritz Hunzinger und Ulli Michel, heißen die Neon Equity AG des Frankfurter Unternehmers Thomas Olek in ihrem Aktionärskreis willkommen. Neon Equity hält nun 9,07 Prozent der 22,05 Millionen Aktien der action press AG, die 2020 neu aufgestellt wurde und schon seit Jahrzehnten zu den führenden Bildagenturen der Welt zählt. Seit 2021 gehört auch die Bildagenturgruppe ddp der action press AG vollständig. Als weiterer institutioneller Investor ist die Deutsche Balaton AG (Heidelberg) an der Mediengruppe beteiligt. Thomas Olek, Vorsitzender des Vorstands der Neon Equity AG: "Die Neon Equity AG ist heute seit exakt zwei Monaten börsennotiert und stellt mit der Beteiligung an der action press AG ihr erstes Investment in einem Medientechwert vor". Über die gemeinsamen Pläne werden beide Gesellschaften demnächst informieren. Rückfragen:

- Ulli Michel: ulli.michel@actionpress.de, +49 172 253 73 03 - Prof. Moritz Hunzinger: moritz.hunzinger@actionpress.de, +49 171 60 333 20 https://www.actionpress-ir.de action press international gmbh

Straßenbahnring 7

D-20251 Hamburg action press AG

Wielandstr. 3

60318 Frankfurt am Main

13.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com