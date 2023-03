IRW-News: Elektros, Inc.: Elektros beginnt mit Machbarkeitsstudie für Lithiumbergbauprojekt in Sierra Leone

IRW-PRESS: Elektros, Inc.: Elektros beginnt mit Machbarkeitsstudie für Lithiumbergbauprojekt in Sierra Leone

Sunny Isles Beach (Florida) / ACCESSWIRE / 14. März 2023. Elektros (OTC PINK: ELEK), ein aufstrebender Marktführer im Bereich der Elektromobilität, gab bekannt, dass es mit Gesprächen hinsichtlich eines Lithiumbergbauprojekts in Sierra Leone in Afrika begonnen hat.

Elektros gab bekannt, dass es mit Gesprächen hinsichtlich eines möglichen Beteiligungs- oder Erschließungsabkommens für das Lithiumbergbauprojekt Virgin in Sierra Leone in Afrika begonnen hat.

Das Unternehmen hat mit einer Machbarkeitsstudie für das Projekt begonnen und wird die Aussichten hinsichtlich der Erschließung der Mine als Lithiumlieferant für ausgewählte Verarbeitungspartner oder Batteriehersteller untersuchen, wobei ein Teil der Lithiumlieferungen möglicherweise für eine künftige Batterieproduktion unter dem Dach von Elektros reserviert werden könnte.

Nach dem Abschluss der Machbarkeitsstudie erwartet das Unternehmen die Unterzeichnung einer Absichtserklärung für die nächste Phase der Erschließungsverhandlungen.

Der jährliche Lithiumbedarf soll bis 2025 etwa 1,5 Millionen t und bis 2030 über 3 Millionen t Lithiumkarbonatäquivalent erreichen. Die Prognose für 2025 geht von einer Verdreifachung der Nachfrage von 2021 aus.

Elektrofahrzeuge könnten im Jahr 2030 etwa 84 % der gesamten Lithiumnachfrage ausmachen - 2021 waren es noch etwa 55 %. Unterhaltungselektronik, Energiespeicherung und andere industrielle Anwendungen werden wahrscheinlich den Rest der Nachfrage ausmachen.

Shlomo Bleier, CEO von Elektros Inc., arbeitet seit über 35 Jahren in der Bergbauindustrie und war in den vergangenen zehn Jahren auch in Brasilien und Sierra Leone tätig.

Zwischen 1993 und 1999 arbeitete er für Simcha Diamond Ltd. in Brasilien, wo er erfolgreich Gold und Diamanten abbaute. Zwischen 2000 und 2004 war er Partner der S & T Mining Group Ltd. in Sierra Leone in Afrika, wo er als Chief Administrator of Operations fungierte. Zwischen 2005 und 2015 war Herr Bleier im Management unterschiedlicher Bergbauprojekte in Sierra Leone in Afrika tätig.

Über Elektros, Inc.

Elektros (OTC PINK:ELEK) ist ein amerikanisches Unternehmen für Elektromobilität, das innovative Transportlösungen für Verbraucher und Unternehmen entwickelt. Die Automobilbranche steht in den nächsten zehn Jahren vor einem existenziellen Umbruch, um CO2-Neutralität zu erreichen. Elektros adressiert diesen Paradigmenwechsel mit Mobilitätstechnologien, die Nachhaltigkeit für ein transformatives Nutzererlebnis unterstützen. Elektros hat sich zum Ziel gesetzt, den Verbrauchern bereits ab 2023 ein überzeugendes und völlig neues Elektrofahrzeug-Erlebnis namens Elektros Sonic zu bieten.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Informationen über zukünftige Ereignisse und zukünftige finanzielle und betriebliche Leistungen enthalten. Die Wörter können, würden, werden, erwarten, schätzen, können, glauben, potenziell und ähnliche Ausdrücke sowie Abwandlungen davon sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nicht als Garantie für künftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen und sind nicht notwendigerweise genaue Angaben über den Zeitpunkt oder die Zeit, zu dem/der diese Leistungen oder Ergebnisse erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Informationen, die zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, verfügbar sind, und/oder auf der gutgläubigen Einschätzung des Managements zu diesem Zeitpunkt in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Leistungen oder Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder angedeutet werden. Wichtige Faktoren, die zu diesen Abweichungen führen können, beinhalten unter anderem: Nachfrageschwankungen nach den Produkten von Elektros, Inc.; die Einführung neuer Produkte; die Fähigkeit des Unternehmens, Kunden- und strategische Geschäftsbeziehungen aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Wettbewerbsprodukten und -preisen; das Wachstum in den Zielmärkten; die Angemessenheit der Liquidität und Finanzkraft des Unternehmens zur Unterstützung seines Wachstums und andere Informationen, die von Zeit zu Zeit in den bei der United States Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Elektros, Inc. aufgeführt werden. Beispiele für solche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung sind Aussagen über zukünftige Verkäufe, Kosten und Marktakzeptanz von Produkten sowie über behördliche Maßnahmen auf Landes- oder Bundesebene. Eine detailliertere Beschreibung der Risikofaktoren und Ungewissheiten, die Elektros Inc. betreffen, finden Sie in den Unterlagen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission, die unter www.sec.gov abrufbar sind. Elektros, Inc. verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

