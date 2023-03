BASF - Die heiße Phase beginnt

BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 45,735 € (XETRA)

Die BASF-Aktie ist für mich ein Phänomen, ein Rätsel. Ich kann mir nicht erklären, warum diese immer wieder bei den am aktivsten gehandelten Werten auf Tradegate zu finden ist und auch bei unseren Lesern scheint die Aktie sehr beliebt. So gehörte die Analyse von Thomas May „BASF – Erholung seit September vor dem Aus“ zu den am meisten gelesenen Beiträgen der letzten Woche. Sollten Sie eine Vermutung haben, lassen Sie gerne ein Kommentar da.

Kommen wir nach diesem kleinen Ausflug jetzt jedoch zurück zur BASF-Aktie und den möglichen Chancen. Kurzfristig steht die Aktie kräftig unter Druck, nachdem die Bullen sich mehrfach im Bereich von 53,50 EUR die Zähne ausgebissen haben. Mit dem laufenden Abwärtstrend steuert der Kurs nun jedoch den zentralen Unterstützungsbereich um 45 EUR an. In diesem Preisbereich könnte ein Stabilisierungsversuch einsetzen. Sollte dies gelingen, wären Gewinne auf 48,50 EUR und mittelfristig sogar wieder in Richtung 52 EUR möglich.

Zugegebenermaßen fällt es aktuell nicht gerade leicht, sich gegen den dynamischen Abwärtstrend zu stellen. Ein direkter Kauf ist unter diesen Umständen in meinen Augen auch nicht ratsam, da es im Bereich um 45 EUR auch kurzfristig zu einer überschießenden Stoppwelle kommen kann. Unterhalb der Supportzone möchte ich jedoch keine komplett bärischen Strukturen (siehe grauer Pfeil) sehen. In diesem Fall könnten die Kurse weiter in Richtung 42 EUR oder sogar wieder in den großen Unterstützungsbereich ab 39 EUR nachgeben.

Fazit: Das Kursgeschehen in der BASF-Aktie ist in den nächsten Tagen engmaschig zu verfolgen, da eine mittelfristige Entscheidung anstehen könnte. Aktuell prallen dabei zwei Welten aufeinander, der kurzfristige Abwärtstrend und der mittelfristige Support. Das birgt einige Risiken, aber auch Chancen für spekulative Käufer.

BASF SE

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)