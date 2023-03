IRW-News: Traction Uranium Corp.: Traction Uranium schließt erstes Bohrloch auf Key Lake South ab und beginnt mit Bohrungen auf zweitem Ziel direkt über dem radioaktiven Sumpf

IRW-PRESS: Traction Uranium Corp.: Traction Uranium schließt erstes Bohrloch auf Key Lake South ab und beginnt mit Bohrungen auf zweitem Ziel direkt über dem radioaktiven Sumpf

Erste Bohrziele testen einen zuvor unbekannten radioaktiven Sumpf, den das Unternehmen beim Explorationsprogramm im Herbst 2022 entdeckte

14. März 2023 - (Calgary, AB) / IRW-Press / Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) (das Unternehmen oder Traction) berichtet zusammen mit UGreenco Energy Corp. über den Abschluss des ersten Bohrlochs (KLS23-001) des Diamantbohrprogramms der Phase 1 auf dem Projektgebiet Key Lake South (KLS) im Norden des Athabasca-Beckens in Saskatchewan. Zurzeit wird die Bohranlage zum zweiten Diamantbohrloch (KLS23-002) gebracht (siehe Abbildung 1), dessen Ziel der radioaktive Sumpf ist, der beim Explorationsprogramm des Unternehmens im Herbst 2022 entdeckt wurde (siehe Pressemitteilung vom 27. September 2022) (das Herbstprogramm 2022).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69642/Traction_20230314_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1 Die Crew bringt die Diamantbohranlage zu Bohrloch KLS23-002

KLS23-001 liegt im logistisch herausforderndsten Gebiet, das am weitesten vom radioaktiven Sumpf entfernt liegt, und zielte auf die Ränder des breiten Gravitationstiefs und des Athabasca-Sandsteins ab, der in den 1970ern aus Geröll in Geschiebemergel kartiert wurde (siehe Abbildung 2). Während des Herbstprogramms 2022 konnte das Unternehmen keine Tests der radioaktiven Anomalie oberhalb des Sumpfs durchführen; doch da der Boden noch gefroren ist, kann das Unternehmen jetzt die Auswirkungen auf den Boden minimieren und die Bohranlage zu Bohrloch KLS23-002, das direkt oberhalb des radioaktiven Sumpfes liegt, bringen, um das Uranmineralisierungspotenzial unterhalb der Anomalie zu testen.

Die Phase-1-Diamantbohrungen umfassen laut Plan insgesamt 2.000 Meter bei 10 vorrangigen Zielen (siehe Abbildung 2). Die meisten Bohrziele befinden sich am Rande des breiten Gravitationstiefs, die in der bodengestützten Gravitationsmessung im Jahre 2022 identifiziert wurden (siehe Pressemeldung vom 1. November 2022), und zielen auf Gebiete mit extremen Urananomalien an der Oberfläche ab, die 1973 kartiert wurden und im Bewertungsbericht Nr. 74H04-001 in der Saskatchewan Mineral Assessment Database (SMAD) zu finden sind.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69642/Traction_20230314_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2. Die geplanten Phase-1-Diamantbohrungen 2023. Die schwarzen Punkte stellen die Ansatzpunkte der geplanten Bohrungen dar, die grünen Quadrate radioaktive Oberflächenanomalien, die im Rahmen des Bodenprogramms 2022 entdeckt wurden, die rot schraffierten Bereiche Urananomalien an der Oberfläche (Urangehalt >2.345 ppm) auf Grundlage der spektrometrischen Gammastrahlen-Flugmessung (Ford et al., 2006*) und der schwarz schraffierte Bereich den Athabasca-Sandstein, der 1973 aus Geröll im Geschiebemergel kartiert wurde (siehe Bewertungsbericht Nr. 74H04-001, (SMAD) Saskatchewan Mineral Assessment Database). Die tatsächliche Lage der Bohransatzpunkte kann sich aufgrund der Bodenverhältnisse vor Ort ändern.

*Ford, K.L., Carson, J.M., Coyle, M.,Delaney, G., and Shives, R.B.K.2006: Geophysical Series - NTS 74H/4 - Zimmer Lake, Saskatchewan; Geological Survey of Canada, Open File 5038, Saskatchewan Industry and Resources, Open File 2006-12, scale 1:50 000.

Von besonderem Interesse sind die bisher unbekannten radioaktiven Anomalien, die das Explorationsteam von Traction während des Bodenprogramms im Jahr 2022 entdeckte. Probenahmen des schwarzen Bodens an Stellen, wo dessen Horizont eine Mächtigkeit von etwa 30 Zentimetern aufwies, lieferten bei der SRC-Analyse eine hochgradige Uranmineralisierung. Da der Boden derzeit gefroren ist, ist nun auch der radioaktive Sumpf zugänglich, der ein weiteres vorrangiges Bohrziel für das Team des Unternehmens darstellt. Die Bohrmannschaften mobilisieren derzeit die Bohrhütte (Drill Shack) (siehe Abbildung 3) zum Ziel KLS23-002, um noch in dieser Woche mit den Bohrungen unterhalb des radioaktiven Sumpfes zu beginnen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69642/Traction_20230314_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 3. Diamantbohrhütte auf Projekt KLS

Über Traction Uranium Corp.

Traction Uranium Corp. ist in den Bereichen Mineralexploration und Erschließung von Uranprospektionsgebieten in Kanada tätig und verfügt unter anderem über drei Uranprojekte in der weltbekannten Region Athabasca.

Wir laden Sie ein, unter www.tractionuranium.com mehr über unsere Aktivitäten im Explorationsstadium in der westlichen Region Kanadas zu erfahren.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Linglin Chu, M.Sc., P. Geo., Director des Unternehmens und Chief Executive Officer von UGreenco Energy Corp., in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt. Die Informationen geben einen Hinweis auf das Explorationspotenzial des Projekts KLS, sind jedoch möglicherweise nicht repräsentativ für die erwarteten Ergebnisse.

Für das Board of Directors

Lester Esteban

Chief Executive Officer

+1 (604) 561 2687

info@tractionuranium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen, unter anderem in Bezug auf das Phase-1-Diamantbohrprogramm des Unternehmens. Das Unternehmen stellt zukunftsgerichtete Aussagen zur Verfügung, um Informationen über aktuelle Erwartungen und Pläne in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Es liegt in der Natur der Sache, dass diese Informationen allgemeinen oder spezifischen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden können. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören, dass das Phase-1-Diamantbohrprogramm nicht wie erwartet oder überhaupt durchgeführt wird, dass das Phase-1-Diamantbohrprogramm nicht die erwarteten Informationen liefern wird, sowie jene Risiken, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com identifiziert und gemeldet wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69642

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69642&tr=1

