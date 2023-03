ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Fraport auf 49 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport von 50 auf 49 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall senkte ihre operative Ergebnisprognose für den Flughafenbetreiber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach der Jahresbilanz etwas./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2023 / 21:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2023 / 00:15 / GMT

