Dürr erhöht die Dividende

Der Anlagenbauer Dürr AG (ISIN: DE0005565204) will für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,70 Euro an die Aktionäre ausschütten. Im letzten Jahr wurden 0,50 Euro ausgeschüttet. Damit wird die Dividende um 40 Prozent erhöht. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 31,40 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,23 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 12. Mai 2023 statt.

Die Ausschüttungsquote liegt mit einem Anteil von 36,1 Prozent am Ergebnis nach Steuern für das Jahr 2022 am oberen Ende der in der Dividendenpolitik festgelegten Spanne von 30 bis 40 Prozent des Nachsteuerergebnisses.

Der Umsatz von Dürr erhöhte sich im letzten Geschäftsjahr um 22 Prozent auf 4,31 Mrd. Euro, wie Dürr bereits am 23. Februar 2023 mitteilte. Das EBIT vor Sondereffekten stieg um 17 Prozent auf 232 Mio. Euro. Das Ergebnis nach Steuern erreichte 134,3 Mio. Euro nach 84,9 Mio. Euro im Vorjahr. Für 2023 wird ein Umsatzwachstum auf 4,5 bis 4,8 Mrd. Euro erwartet. Beim Ergebnis nach Steuern rechnet der Vorstand mit einem Anstieg auf 160 bis 210 Mio. Euro.

Dürr mit Sitz in Bietigheim-Bissingen ist ein Maschinen- und Anlagenbauer. Der Dürr-Konzern beliefert Branchen wie die Automobilindustrie, den Maschinenbau sowie die Chemie-, Pharma- und holzbearbeitende Industrie. So werden unter anderem Lackierereien und Endmontagewerke für die Automobilindustrie produziert. Dürr beschäftigt rund 18.500 Mitarbeiter.

Redaktion MyDividends.de