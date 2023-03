Eon - Deutschlands größter Energieversorger - hat im letzten Jahr 2022 besser als erwartet abgeschnitten. Nun will der im Dax gelistete Konzern noch mehr Geld in die Hand nehmen, um die Energienetze auszubauen.

Das ber. EBITDA liegt bei 8,1 Mrd. EUR; Analysten hatten eine Spanne zwischen 7,6 und 7,8 Mrd. EUR erwartet.

Dividendenjäger können sich freuen: Eon will 0,51 EUR je Aktie an Dividende ausschütten, gegenüber 0,49 EUR im letzten Jahr. Weiterhin kündigt der Konzern an, die Dividende bis 2027 um jährlich 5 Prozent zu steigern.

Eon investiert 33 Mrd. EUR in die Netze

Gleichzeitig investiert Eon massiv, um den Anschluss nicht zu verpassen. So sollen 33 Mrd. EUR bis 2027 in den Ausbau des Netzes investiert werden. Laut Eon-Chef Leonhard Birnbaum soll durch die Investitionen in die Energie-Infrastruktur die Energiewende ausgebaut werden. So soll beispielsweise der Off-Shore-Strom aus der Nordsee in den Süden transportiert werden.

Eon gibt zuversichtliche Prognose ab

Für 2023 rechnet der Vorstand mit einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 7,8 bis 8 Milliarden Euro. Dabei sollen rückläufige Einnahmen mit Kernenergie mit Aktivitäten aus dem Kerngeschäft, also dem Betrieb der Verteilernetze und dem Energievertrieb, kompensiert werden.

Den bereinigten Konzernüberschuss erwartet Eon wie für das Vorjahr bei 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro, nachdem dieser 2022 auf 2,7 Milliarden Euro geklettert war. Bei beiden Kennziffern will Eon mehr erreichen als Analysten im Schnitt erwarten.

Fazit

Die Eon-Aktie gehört bei jedem Dividendenjäger ins Depot, gerade da der Vorstand angekündigt hat, sie jährlich um 5 Prozent zu erhöhen. Einen großen Kurszuwachs sollte man als Anleger allerdings nicht erwarten, vielmehr sollte man Kursrücksetzer zum Nachkaufen nutzen.

(mit Material von dpa-AFX)