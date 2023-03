EQS-News: IBU-tec advanced materials AG gründet Tochterunternehmen IBUvolt battery materials GmbH

EQS-News: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Sonstiges

Corporate News IBU-tec advanced materials AG gründet Tochterunternehmen IBUvolt battery materials GmbH Neue Gesellschaft aufgrund forcierter Aktivitäten bei Batteriematerialien

Ulrich Weitz als Geschäftsführer der hundertprozentigen IBU-tec Konzerntochter bestellt

Fokussierung auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Batteriematerialien Weimar, 16. März 2023 – Die IBU-tec advanced materials AG („IBU-tec“, ISIN: DE000A0XYHT5) trägt der zunehmenden Bedeutung des Geschäfts mit Batteriematerial Rechnung und gründet die IBUvolt battery materials GmbH. Die hundertprozentige Konzerntochter fokussiert sich auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Batteriematerialien und wird das forcierte Wachstum in dem Bereich in den kommenden Jahren zu einem signifikanten Teil abbilden. Weiterhin stehen Entwicklungsdienstleistungen für Kathoden- und Anodenaktivmaterialien im Fokus der IBUvolt battery materials GmbH. Zum Geschäftsführer der neuen Gesellschaft wurde Ulrich Weitz berufen, der bis zur ordentlichen Hauptversammlung am 26. April 2023 als CEO des IBU-tec Konzerns amtiert und anschließend den Wechsel in den Aufsichtsrat anstrebt. Jörg Leinenbach, aktueller Co-CEO und designierter Allein-CEO von IBU-tec: „Das rasante Wachstum von IBU-tec im Batteriegeschäft wollen wir mit der neuen Gesellschaft auch strukturell untermauern. Ich bin froh, dass unser Unternehmensgründer und Großaktionär Ulrich Weitz die Entwicklung in dem Bereich in den kommenden Jahren in der neuen Gesellschaft vorantreiben wird. Wir werden von seiner Expertise und vor allem auch von seinem Netzwerk auf unserem Wachstumskurs profitieren.“ Ulrich Weitz, Geschäftsführer der IBUvolt battery materials GmbH und aktueller CEO von IBU-tec: „Mit der Gründung der neuen Gesellschaft haben wir einen weiteren wichtigen Schritt gemacht. Das Team der IBUvolt kann sich vollständig auf die Weiterentwicklung der Batteriematerialien konzentrieren und dabei schnell, agil und unbürokratisch auf neue Marktentwicklungen reagieren. Ich möchte in diesem strategisch wichtigen Bereich mit unserem Team die Position von IBU-tec weiter ausbauen und neue Märkte und Anwendungen erschließen.“ Über IBU-tec Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern. Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends – besonders dem Klima- und Umweltschutz – langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. Kontakt Investor Relations

