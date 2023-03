Vossloh schüttet eine konstante Dividende aus

Der Bahntechnikkonzern Vossloh (ISIN: DE0007667107) will seinen Aktionären eine Dividende von 1 Euro ausschütten, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Beim aktuellen Börsenkurs von 38,25 Euro beträgt die derzeitige Dividendenrendite 2,61 Prozent. Die Hauptversammlung wird am 24. Mai 2023 in Düsseldorf stattfinden.

Im Vorjahr wurde ebenfalls eine Dividende von 1 Euro ausgeschüttet. Der Umsatz des Unternehmens erreichte im Geschäftsjahr 2022 1,05 Mrd. Euro. Dies entspricht einem Anstieg um 11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 942,8 Mio. Euro. Das operative EBIT erhöhte sich von 72,3 Mio. Euro auf 78,1 Mio. Euro, die operative EBIT-Marge sank von 7,7 Prozent auf 7,5 Prozent. Unter dem Strich stand ein Konzernergebnis von 56,0 Mio. Euro nach 35,9 Mio. Euro im Jahr zuvor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,38 Euro (Vorjahr: 1,31 Euro).

Vossloh geht aus heutiger Sicht davon aus, im Jahr 2023 Umsätze zwischen 1,05 Mrd. Euro bis zu 1,15 Mrd. Euro erzielen zu können. Die EBIT-Marge wird zwischen 7,2 Prozent und 8,0 Prozent erwartet.

