ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Ziel für Lanxess auf 47 Euro - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat einen Fehler in einer ersten Version einer Studie zu Lanxess korrigiert, und das Kursziel von 42 auf 47 Euro angehoben. Die Einstufung ließ Analyst Samuel Perry in der am Freitag vorliegenden, korrigierten Version auf "Outperform". Perry passte darin nun auch das Pensionsdefizit in seinem Bewertungsmodell an. Es ist 2022 gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken, woraus sich das nun gültige Kursziel von 47 Euro ergibt./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2023 / 17:51 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2023 / 05:00 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------