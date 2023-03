dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Erholung geht weiter

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - WEITER ERHOLT - Die positive Reaktion an den Finanzmärkten auf die Haltung der Europäischen Zentralbank (EZB) vom Vortag dürfte die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Freitag noch etwas nach oben tragen. Der Broker IG berechnete den Dax rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn ein halbes Prozent höher auf 15 040 Punkte. Auf Wochensicht steht für den Dax jedoch noch immer ein Verlust von zweieinhalb Prozent zu Buche.

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen haben am Donnerstag mit deutlichen Gewinnen geschlossen. Sie profitierten neben den zunehmenden Hoffnungen auf eine weniger rigide Geldpolitik auch von positiven Nachrichten aus dem Bankensektor. Der Leitindex Dow Jones Industrial zog nach anfänglichen Verlusten an und verabschiedete sich mit einem Plus von 1,17 Prozent bei 32 246,55 Punkten aus dem Handel. Der Nasdaq 100 , der viele zinssensible Technologiewerte enthält, sprang sogar um 2,69 Prozent hoch.

ASIEN: - GEWINNE - Auch in Asien hat an den Börsen im internationalen Kontext Erleichterung über die jüngsten Entwicklungen geherrscht. In Tokio zog der Leitindex Nikkei 225 um 1,2 Prozent auf 27 333,79 Punkte an. Noch etwas größer waren die Gewinne im Hongkonger Hang-Seng-Index , der technologielastig ist und im Schlepptau der US-Börse Nasdaq 1,4 Prozent zulegte. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen gewann im späten Handel 1,2 Prozent.

DAX 14967,10 +1,57% XDAX 15036,01+1,06% EuroSTOXX 504116,98+2,03% Stoxx50 3773,19 +1,10% DJIA 32246,55 +1,17% S&P 500 3960,28 +1,76% NASDAQ 100 12581,39 +2,69%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 135,8800 +0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,06449 +0,32% USD/Yen 133,0565 -0,50% Euro/Yen 0,98650 +0,03%

ROHÖL:

Brent 75,34 +0,64 USD WTI 68,93 +0,58 USD

/tih