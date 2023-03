ALLIANZ und MÜNCHENER RÜCK - Gedeckelt, gedeckelt!

Allianz SE - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005 - Kurs: 197,440 € (XETRA)

Münchener Rück. (Munich Re) AG - WKN: 843002 - ISIN: DE0008430026 - Kurs: 300,700 € (XETRA)

Allianz: Bei 222 EUR liegt ein interne charttechnische Barrierelinie im Markt. Seit April 2021 deckelt sie mit einer kurzen Ausnahme Anfang 2022 das Kursgeschehen. Versicherer liefen in 2022 so prächtig, weil die Renditen in Europa und den USA stiegen. Gut möglich, dass die Renditeanstiege ihrem Ende zugehen. Dies würde dafür sprechen, dass die Allianzaktie unterhalb von 222 EUR weiter korrigieren könnte.

Münchener Rück: Seit Jahresbeginn hängt der Aktienkurs an der Barriere bei 330 EUR fest. Würde mich nicht wundern, wenn dieser Überflieger des Jahres 2022 in Richtung 287-290 EUR zurückkommt.

US-Notenbank jagt den Markt wieder in die Luft

(© stock3 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)