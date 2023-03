ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research startet Ionos mit 'Buy' - Ziel 20 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat Ionos mit "Buy" und einem Kursziel von 20 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Webhosting-Anbieter sei in Europa führend mit Lösungen für kleine und mittelgroße Unternehmen, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Umsätze seien gut vorhersagbar/planbar und das Unternehmen sei zudem sehr profitabel. Der Abschlag zum Konkurrenten GoDaddy sollte kleiner werden, sofern die kurzfristigen Ziele erreicht würden./tih/gl

