EQS-News: Metalcorp Group veröffentlicht Investoren-Update

Luxemburg, 20. März 2023 – Die Metalcorp Group möchte die Investoren über den Stand des Prozesses der Prüfung strategischer Alternativen in Bezug auf bestimmte Investitionen und die derzeitige Kapitalstruktur sowie über den Stand bestimmter Maßnahmen, die sie in diesem Zusammenhang ergriffen hat, informieren.



Umstrukturierung des Unternehmens



Die Metalcorp Group hat eine Unternehmensumstrukturierung vollzogen, im Rahmen derer zwei Teilkonzerne geschaffen wurden, welche die unterschiedlichen Geschäftsmerkmale innerhalb der Metalcorp Group besser widerspiegeln. Nach der Umstrukturierung des Unternehmens werden die Produktionsanlagen des europäischen Aluminiumrecyclings, der Handel mit Schüttgut und Eisenmetallen (Steelcom) und die Beteiligung an Italiana Coke unter einer neuen Holdinggesellschaft unterhalb der Emittentin konsolidiert (der „Aluminium- und Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzern“), während der Geschäftsbereich Metalle & Konzentrate, der nun auch die Bergbauaktivitäten in Guinea umfasst, unterhalb der Emittentin separat konsolidiert wird (der „Metall- & Konzentrat-Teilkonzern“). Die Geschäfts- und Betriebstätigkeiten der Metalcorp Group, die weiterhin eine positive Geschäftsdynamik verzeichnen, werden sich nicht ändern.



Prüfung von strategischen Alternativen



Unmittelbar nach der Mitteilung vom 14. Februar 2023 begann das Unternehmen mit der Ansprache einer Reihe strategischer und finanzieller Investoren, um deren potenzielles Interesse an einer Übernahme des Aluminium- und des Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzerns und der Bedingungen, zu denen sie eine Transaktion in Betracht ziehen würden, zu eruieren.



Alle interessierten Parteien wurden aufgefordert, bis zum 17. März 2023 ihr Interesse zu bekunden. Das Unternehmen prüft derzeit die eingegangenen Interessensbekundungen.



Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Reihe von Fremdkapitalinvestoren angesprochen, um deren potenzielles Interesse an einer Finanzierung des Aluminium- und Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzerns und die Bedingungen, zu denen sie eine Finanzierung in Betracht ziehen würden, zu eruieren. Das Unternehmen hat einige Interessensbekundungen erhalten, die es derzeit prüft.



Während die Metalcorp Group weiterhin alle verfügbaren Alternativen in Betracht zieht, könnte eine Transaktion den Verkauf des Aluminium- und Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzerns und/oder eine Finanzierung für diesen Teilkonzern beinhalten.



Finanzierung der Ad-hoc-Gruppe



Darüber hinaus hat das Unternehmen den Dialog mit bestimmten Inhabern (die „Ad-hoc-Gruppe“) seiner 8,5 % vorrangig besicherten Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2026 fortgesetzt. Diese haben ihre Bereitschaft signalisiert, die Bereitstellung neuer Finanzmittel für die Metalcorp Group in Betracht zu ziehen, um die operative Liquidität vorbehaltlich verschiedener noch zu vereinbarender Konditionen und Bedingungen zu unterstützen. Metalcorp Group wird den konstruktiven Dialog mit der Ad-hoc-Gruppe und ihren Beratern fortsetzen.



Die Metalcorp Group behält sich das Recht vor, jede einzelne Handlungsoption oder eine Kombination davon voranzutreiben, sollten die Umstände dies im Interesse der Werterhaltung für die Stakeholder erforderlich machen.



Das Unternehmen wird im Verlauf dieses Prozesses weitere Updates zur Verfügung stellen.



Über die Metalcorp Group S.A.:

Die Metalcorp Group ist ein diversifizierter, weltweiter Dienstleister in der Metall- und Mineralienindustrie, einschließlich Beschaffung, Vermarktung, Abbau und Verarbeitung solcher Produkte. Die Geschäftsbereiche des Unternehmens sind Aluminium, Metalle und Konzentrate, Schüttgut und Eisenmetalle. Die Unternehmensanleihen 2021/2026 (ISIN: DE000A3KRAP3) und 2017/2023 (ISIN: DE000A19MDV0) werden im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) gehandelt.



Für weitere Informationen:

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair, Linh Chung

+49 89 8896906-25

metalcorp@better-orange.de



Metalcorp Group S.A.

Anouar Belli

+352 2799 0145 55

abelli@metalcorpgroup.com