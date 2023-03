Gold: Große Leistung

In der abgelaufenen Handelswoche war die Sorge um den Zusammenbruch mehrerer US-Banken aus dem Startup-Sektor und der Credit Suisse noch sehr hoch, das trieb die Anleger in sichere Häfen, wie beispielsweise den Gold-Future. Dieser konnte am Freitag sogar über die aktuellen Jahreshochs von 1.949 US-Dollar springen und bekräftigt damit ein kürzlich etabliertes Kaufsignal. Damit steuert das Edelmetall nun direkt seine Rekordstände aus 2020 an und könnte diesen Widerstand schon bald einem ausgiebigen Test unterziehen. Trotz der Nähe zu den 2020‘er-Hochs ergeben sich selbst auf kurzfristiger Basis noch immer attraktive Handelsansätze.

2020‘er Hochs im Fokus

Der erfolgreiche Kursanstieg über die aktuellen Jahreshochs aus Februar dieses Jahres von 1.949 US-Dollar hat zumindest aus technischer Sicht fortgesetztes Aufwärtspotenzial zurück an die Rekordstände aus 2020 bei 2.075 US-Dollar freigesetzt. Über einen vergleichsweise hoch gehebelten Schein ließe sich immer noch eine sehr ansehnliche Rendite bis dahin erwirtschaften. Allerdings sollten Investoren durch den heftigen Kursaufschlag vom Freitag zwischenzeitlich mit Abschlägen rechnen, diese könnten auf 1.949 und darunter sogar 1.935 US-Dollar abwärts reichen. Die charttechnische Auswertung lässt allerdings kaum Zweifel an einer Rallyefortsetzung seit dem Dreifachboden aus Ende letzten Jahres aufkommen.