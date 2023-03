Gold in EUR - Rekordhoch im Visier

Regelmäßig schauen wir an dieser Stelle nicht nur auf den Goldpreis, sondern auch auf die Entwicklung des Edelmetalls in Euro. Aus Sicht eines EUR-Investors hatte sich zuletzt die Kombination aus der 38-Wochen-Linie (akt. bei 1.722 EUR) und dem Hoch von 2020 (1.758 EUR) als Sprungbrett erwiesen. Das Lösen von der diskutierten Haltezone wird durch die Dynamik der jüngsten Wochenkerze mit einer Hoch-Tief-Spanne von fast 115 EUR untermauert. Als strategischer Kurstreiber besteht ohnehin weiter die im Chart eingezeichnete Korrekturflagge. Dieses Konsolidierungsmuster macht das bisherige Rekordhoch vom März 2022 bei 1.897 EUR zum nächsten Etappenziel. Rein rechnerisch lässt sich aus der trendbestätigenden Flaggenformation sogar ein langfristiges Kursziel von knapp 2.000 EUR ableiten. Alle beschriebenen konstruktiven Weichenstellungen vollziehen sich zudem in einer sehr günstigen saisonalen Phase. Typischerweise zeichnet sich die Periode von März bis Ende Dezember im US-Vorwahljahr durch stabile, nachhaltige Edelmetallgewinne aus. Als Absicherung auf der Unterseite können Anlegerinnen und Anleger dagegen die Hochs bei rund 1.800 EUR heranziehen.

Gold in EUR (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold in EUR

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

