EQS-News: AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH: Erfolgreiche Vermietung von Büro-Objekt in Berlin

AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH: Erfolgreiche Vermietung von Büro-Objekt in Berlin



21.03.2023 / 09:42 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corporate News AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH: Erfolgreiche Vermietung von Büro-Objekt in Berlin Magdeburg, 21. März 2023: AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH meldet einen erfolgreichen Abschluss der Vermietung ihres Objekts Uhlandstraße 187 in Berlin in unmittelbarer Nähe zum Kurfürstendamm. Als Ankermieter hat die EIGENSONNE GmbH, ein Tochterunternehmen der EWE, in dem hochwertigen Bürohaus über 3.000 Quadratmeter mit einer Laufzeit von fünf Jahren gemietet. AOC hat den siebengeschossigen Büroneubau mit insgesamt 4.270 Quadratmeter Fläche in der City West selbst entwickelt und nach erfolgreicher Realisierung an den Münchner Real Asset- und Investment Manager Wealthcap übergeben. AOC realisiert innovative und hochwertige Projekte mit Fokus auf wachstumsstarke Standorte unter besonderer Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Derzeit hat der Projektentwickler eine Projektpipeline von über 1 Milliarde Euro und baut aktuell Projekte in Leipzig, Dresden, Erfurt und Magdeburg. Till Schwerdtfeger, Geschäftsführer der AOC | Die Stadtentwickler GmbH, betont: „Für uns gehört zu einer erfolgreichen Projektentwicklung, auch in diesen herausfordernden Zeiten den passenden Mieter zu gewinnen – das bestätigt für uns die Qualität und Marktfähigkeit unserer Projekte.“ Über AOC | Die Stadtentwickler GmbH AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH ist ein inhabergeführter Projektentwickler, der sich auf die Konzeption, Planung und Realisierung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien (Büro und Einzelhandel) spezialisiert hat. Der regionale Fokus liegt auf den Mittel- und Oberzentren der neuen Bundesländer einschließlich Berlin. AOC verfügt über Bürostandorte in Magdeburg, Leipzig, Dresden und Erfurt und übernimmt die gesamte Wertschöpfungskette der Projektentwicklung. Gegründet im Jahr 2004, hat AOC bislang erfolgreich mehr als 750 Millionen Euro in Immobilienprojekte investiert und verfügt aktuell über eine Projektpipeline von rund einer Milliarde Euro. Für weitere Informationen:

AOC | Die Stadtentwickler GmbH

Liebknechtstraße 55

39108 Magdeburg

T +49 391 66 24 66 99

anleihe@aoc-diestadtentwickler.com

https://www.aoc-diestadtentwickler.com/anleihe Pressekontakt:

EULE Corporate Capital GmbH

Anita Roßbach, Andreas Uelhoff

T +49 40 555 029 88-80

ir@eulecc.de



Wichtiger Hinweis: Diese Corporate News sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzen nicht den Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren der Anleihe der AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe der AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH darf ausschließlich auf Basis des von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) am 21. März 2022 gebilligten Wertpapierprospekts einschließlich Nachtrags erfolgen, der unter www.aoc-diestadtentwickler.com/anleihe und www.bourse.lu veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Wertpapierprospekt einschließlich Nachtrag lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen. Die Anleihe der AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH wird außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



