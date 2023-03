EQS-News: Deutsche Payment A1M SE: Deutsche Payment stellt Payment-Lösungen für LEAV Aviation bereit

EQS-News: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Corporate News Deutsche Payment stellt Payment-Lösungen für LEAV Aviation bereit Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5) hat die LEAV Aviation GmbH erfolgreich innerhalb ihres Netzwerks vermittelt. Ab sofort wickelt LEAV Aviation bargeldlose Zahlungen mithilfe verschiedener Zahlarten über Netzwerkpartner von Deutsche Payment ab. Berlin, 21. März 2023 – Deutsche Payment A1M SE hat die LEAV Aviation erfolgreich innerhalb ihres Netzwerks an einen lizenzierten Zahlungsdienstleister vermittelt. Durch Netzwerkpartner von Deutsche Payment kann LEAV Aviation seinen Kund:innen ab sofort bargeldloses Bezahlen unter Nutzung verschiedener Zahlarten bieten. Die LEAV Aviation GmbH ist eine im Jahr 2022 gestartete deutsche Fluggesellschaft. Von ihrem Sitz am Flughafen Köln/Bonn bietet die Airline Voll-Charter-Services, agiert als Kreuzfahrtzubringer und als sog. Mannschaftsairbus für Sportteams. Im Jahr 2022 nutzten mehr als 60.000 Passagiere die Services von LEAV Aviation. Alexander Herbst, CEO von Deutsche Payment, äußert sich wie folgt zum Abschluss des Geschäfts: „Wir freuen uns, mit LEAV Aviation eine noch junge, aber dynamisch wachsende Airline bei der Etablierung einer effizienten Payment-Infrastruktur unterstützen zu können und dadurch Kosten niedrig zu halten bei hoher Conversion.“ Kontakt: Dr. Tobias Hagemann (Finanzvorstand) E-Mail: ir@deutsche-payment.com Über Deutsche Payment Erfolgreiche Unternehmen begeistern die Kund:innen nicht nur mit einem attraktiven Angebot. Digitale Bezahllösungen, die sich positiv auf die Customer Experience auswirken – online, mobil und am Point of Sale – sind der Schlüssel zu erfolgreicher Kundenbindung. Unsere Mission ist es, Unternehmen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene, innovative und kostenoptimierte Payment-Lösungen, die höchsten Sicherheitsstandards gerecht werden, zur Verfügung zu stellen. Bei unseren Lösungen und unserer Beratung legen wir besonderen Wert auf Kundenorientierung und positive Kundenerfahrungen. Mehr Informationen unter: https://deutsche-payment.com/

