EQS-News: JOST Werke AG: JOST vollzieht Formwechsel in Europäische Aktiengesellschaft (SE)

JOST vollzieht Formwechsel in Europäische Aktiengesellschaft (SE) Neu-Isenburg, 21. März 2023. Die JOST Werke AG („JOST”), einer der weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie, hat die Umwandlung in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE) vollzogen. Durch die Eintragung ins Handelsregister am 20. März 2023 ist die Umwandlung der JOST Werke AG in die JOST Werke SE abgeschlossen und formal wirksam. Die neue Rechtsform bringt das Selbstverständnis von JOST als europäisches und international ausgerichtetes Unternehmen zum Ausdruck. Die bisherige Organtrennung von Aufsichtsrat und Vorstand bleibt bestehen. Durch den Rechtsformwechsel ergeben sich keine Änderungen für Aktionäre und Aktionärinnen, Kunden und Beschäftigte. Der Sitz der JOST Werke SE ist weiterhin Neu-Isenburg, Deutschland. Die Notierung an der Frankfurter Börse und das Börsenkürzel der Gesellschaft bleiben ebenfalls unverändert. Kontakt: JOST Werke SE

Romy Acosta

Head of Investor Relations

T: +49 6102 295-379

romy.acosta@jost-world.com Über JOST: JOST ist ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie mit den Kernmarken JOST, ROCKINGER, TRIDEC und Quicke. Die international marktführende Position von JOST wird durch die starken Marken, die langfristigen, durch das globale Vertriebsnetz bedienten Kundenbeziehungen und durch das effiziente, wenig anlagenintensive Geschäftsmodell untermauert. Mit Vertriebs- und Fertigungsstätten in 25 Ländern auf fünf Kontinenten hat JOST direkten Zugang zu allen großen Herstellern von Trucks, Trailern und landwirtschaftlichen Traktoren weltweit sowie zu allen relevanten Endkunden in der Nutzfahrzeugindustrie. JOST beschäftigt weltweit derzeit über 3.600 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Börse notiert. Weitere Informationen über JOST finden Sie hier: www.jost-world.com

