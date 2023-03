EQS-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG: Pfeiffer Vacuum meldet Rekordumsatz und Steigerung des Betriebsergebnisses für das Geschäftsjahr 2022

EQS-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

PRESSEMITTEILUNG Pfeiffer Vacuum meldet Rekordumsatz und Steigerung des Betriebsergebnisses für das Geschäftsjahr 2022 Asslar, Deutschland, 21. März 2023. Die Pfeiffer Vacuum Technology AG, ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen, hat heute die geprüften Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 vorgelegt. Das Unternehmen erzielte demnach einen Rekordumsatz von 916,7 Mio. EUR, ein Betriebsergebnis (EBIT) von 119,4 Mio. EUR für das Gesamtjahr und einen Auftragsbestand von 502,7 Mio. EUR zum Jahresende 2022. Der Umsatz von Pfeiffer Vacuum wuchs im Jahr 2022 dank einer robusten Nachfrage in allen Marktsegmenten, Produktgruppen und Regionen um 18,8 % auf 916,7 Mio. EUR (2021: 771,4 Mio. EUR). Im Segment Halbleiter und Zukunftstechnologien stieg der Umsatz um 19,8 % auf 471,1 Mio. EUR (2021: 393,2 Mio. EUR). Das dynamische Wachstum wurde durch die anhaltend große Nachfrage nach Mikrochips und dem daraus resultierenden Bedarf an Vakuumtechnik angetrieben. Innerhalb des Marktsegments Analytik, Industrie und Forschung & Entwicklung stieg der Umsatz um 17,8 % auf 445,6 Mio. EUR (2021: 378,2 Mio. EUR), wobei die Nachfrage breit gefächert blieb. Das Betriebsergebnis (EBIT) konnte um 28,2 % auf 119,4 Mio. EUR (Vorjahr: 93,1 Mio. EUR) erhöht werden. Die EBIT-Marge betrug 13,0 % (Vorjahr: 12,1 %). Die Steigerung des EBIT im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr ist in allererster Linie eine Folge des hohen Umsatzes. Diesem standen jedoch höhere Ausgaben für die Sicherung der Lieferketten – insbesondere zusätzliche Materialkosten – und höhere Personalkosten sowie Betriebskosten für die Fortsetzung des Ausbaus der weltweiten IT-Infrastruktur gegenüber. Der Auftragseingang für das gesamte Geschäftsjahr 2022 lag bei 1.103,2 Mio. EUR (2021: 964,3 Mio. EUR) und die Book-to-Bill-Ratio, der Quotient aus Auftragseingang und Umsatz, bei 1,20 (2021: 1,25). Am Ende des Berichtszeitraums des Jahres 2022 verfügte Pfeiffer Vacuum über einen Rekordauftragsbestand von 502,7 Mio. EUR. Dies entspricht einer Steigerung von 59,0 % gegenüber dem Vorjahr (2021: 316,2 Mio. EUR). „Das Geschäftsjahr 2022 war in jeder Hinsicht ein erfolgreiches Jahr, vor allem angesichts der Rekordwerte bei Umsatz und Auftragseingang, die wir in zwei aufeinanderfolgenden Jahren erzielt haben“, sagt Dr. Britta Giesen, Vorstandsvorsitzende der Pfeiffer Vacuum Technology AG. „Wir bewegen uns im wachstumsstarken Vakuummarkt, der insbesondere im Segment Halbleiter Zyklizität aufweist. Unser Fokus ist es, Pfeiffer Vacuum auf langfristiges Wachstum auszurichten, indem wir in Produktionskapazitäten investieren und so der Nachfrage voraus sind. Zudem möchten wir ein noch stärkerer Partner für unsere Kunden im Hochvakuummarkt werden.“ Überblick wichtiger Kennzahlen: 12M/2022 12M/2021



Veränderung in % Umsatz 916,7 Mio. € 771,4 Mio. € 18,8 % EBIT 119,4 Mio. € 93,1 Mio. € 28,2 % Ergebnis nach Steuern 86,4 Mio. € 62,0 Mio. € 39,3 % Gewinn je Aktie 8,75 € 6,28 € 39,3 % Dividende je Aktie 0,11 €* 4,08 € -97,3 % Auftragseingang 1.103,2 Mio. € 964,3 Mio. € 14,4 % Auftragsbestand 502,7 Mio. € 316,2 Mio. € 59,0 % * vorbehaltlich der Genehmigung durch die Hauptversammlung Das Bruttoergebnis lag im Berichtszeitraum bei 329,3 Mio. EUR und damit um 17,4 % über dem Vorjahreswert von 280,4 Mio. EUR. Dies ist auf den deutlichen Umsatzanstieg zurückzuführen. Bedingt durch verschiedene Faktoren wie höhere Beschaffungspreise und Transportkosten aufgrund der angespannten Lieferketten- sowie Marktlage, sank die Bruttomarge um 0,5 Prozentpunkte auf 35,9 % des Umsatzes (Vorjahreswert: 36,4 %). Das Ergebnis nach Steuern stieg um 39,3 % auf 86,4 Mio. EUR (Vorjahr: 62,0 Mio. EUR). Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von 8,75 EUR (Vorjahr: 6,28 EUR). Beim Umsatz nach Regionen – der Ermittlung der Umsätze nach dem Sitz der Kunden in der jeweiligen Region – konnte Pfeiffer Vacuum in Asien einen Umsatzanstieg um 11,1 % auf 358,3 Mio. EUR (Vorjahr: 322,5 Mio. EUR) verzeichnen. Ausschlaggebend dafür war vor allem die starke Nachfrage der Kunden aus der Halbleiterindustrie. In Europa wuchs der Umsatz um 20,7 % auf 305,9 Mio. Euro (Vorjahr: 253,4 Mio. Euro). Der Umsatz in Amerika konnte um 29,1 % auf 252,3 Mio. EUR (Vorjahr: 195,4 Mio. EUR) gesteigert werden. Diese Entwicklung wurde durch vorteilhafte Währungseffekte im Zusammenhang mit dem Wechselkurs zwischen US-Dollar und Euro im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 begünstigt. Solide Konzernbilanz und Liquidität Zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2022 konnte Pfeiffer Vacuum seine solide Vermögenslage beibehalten. Die Bilanzsumme lag zum Ende des Geschäftsjahres 2022 bei 863,7 Mio. EUR und damit um 155,8 Mio. EUR höher als zum Jahresende 2021 (2021: 707,9 Mio. EUR). Die Vorräte stiegen um 86,8 Mio. EUR auf 249,0 Mio. EUR (2021: 162,2 Mio. EUR). So wurde die Materialversorgungssicherheit in einem wirtschaftlichen Umfeld mit hohem Geschäftsvolumen und ungünstigen Lieferkettenbedingungen gewährleistet. Die im Geschäftsjahr 2022 getätigten Investitionsausgaben beliefen sich auf 80,8 Mio. EUR (2021: 41,6 Mio. EUR) und umfassten Investitionen in Maschinen, die Erweiterung von Anlagen, und den Bau von Gebäuden, um die Fertigungskapazität kurz- und mittelfristig zu erhöhen. Mit 67,8 Mio. EUR lagen die liquiden Mittel um 31,7 % unter dem Vorjahreswert (2021: 99,4 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote lag bei 61,5 % und somit 3,4 Prozentpunkte unter dem Wert zum Jahresende 2021 (2021: 64,9 %). Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023 Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet Pfeiffer Vacuum mit einem Konzernumsatz, der in etwa auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2022 (916,7 Mio. EUR) liegen wird. Hintergrund ist eine Abschwächung der Nachfrage seitens der Halbleiterkunden, die den Bau von Produktionsanlagen verschieben. Es wird erwartet, dass dieser Rückgang durch einen hohen Auftragsüberhang zum Jahresende 2022 teilweise kompensiert wird. Für das laufende Geschäftsjahr 2023 erwartet das Unternehmen zusätzliche Investitionsausgaben in Höhe von rund 100 Millionen Euro. Im Fokus dieser Investitionen stehen der Ausbau von Produktions-, Logistik- und Servicegebäuden sowie Produktivitätsverbesserungen. Auch Nachhaltigkeitsziele, wie zum Beispiel Maßnahmen zur Reduzierung der CO 2 -Emissionen, gehören zu diesen langfristigen Investitionen. Die Modernisierung von IT-Systemen wird im Jahr 2023 ebenfalls fortgesetzt. Außerdem sind weitere Investitionen im Bereich Forschung & Entwicklung vorgesehen. Durch diese Investitionen will das Unternehmen seine strategischen Ziele realisieren: Marktanteile gewinnen, einen Umsatz von über 1 Milliarde Euro erwirtschaften und die Nachhaltigkeit weiter vorantreiben. Basierend auf der prognostizierten Umsatzentwicklung und den bereits getätigten bzw. weiter geplanten Investitionen wird für 2023 ein moderater Rückgang der EBIT-Marge von 13,0 % im Jahr 2022 auf rund 12 % erwartet. Hauptgrund dafür sind die erwarteten inflationsbedingten Kostensteigerungen, die nicht vollständig an die Kunden weitergegeben werden können. Diese Prognosen basieren unter anderem auf der Annahme, dass sich die Lieferkette weiter stabilisiert und es nicht zu weltwirtschaftlichen Störungen durch militärische Konflikte oder Handelskriege kommt. Dividendenvorschlag Der Vorstand und der Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung am 2. Mai 2023 vorschlagen, eine Dividende von 0,11 EUR je Aktie (Vorjahr: 4,08 EUR) auszuschütten, was einem Ausschüttungsvolumen von rund 1,1 Mio. EUR entsprechen würde (Vorjahr: 4,08 EUR Dividende; Ausschüttungsvolumen 40,3 Mio. EUR). Der Beschluss, die vorgeschlagene Dividende im Vorjahresvergleich zu senken, wurde vor dem Hintergrund steigender Investitionsausgaben in den Geschäftsjahren 2022 und 2023 getroffen, die Pfeiffer Vacuum für Marktanteilsgewinne und langfristiges, gesundes Wachstum positionieren. Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag Die Gesellschaft hat einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag gemäß §§ 291 ff. AktG zwischen Pfeiffer Vacuum als beherrschtem Unternehmen und der Pangea GmbH (Pangea) als herrschendem Unternehmen abgeschlossen. Der Vertrag soll die bereits enge Zusammenarbeit zwischen Pfeiffer Vacuum und der Busch Gruppe weiter vereinfachen und den internen Informationsaustausch zwischen beiden Unternehmen verbessern. Er unterliegt unter anderem der Zustimmung der Hauptversammlung von Pfeiffer Vacuum, die für den 2. Mai 2023 in Frankfurt am Main geplant ist, und der Zustimmung der Gesellschafterversammlung der Pangea GmbH. Weitere Informationen finden Sie in Kürze auf der Webseite des Unternehmens unter https://group.pfeiffer-vacuum.com/agm. Kontakt

Pfeiffer Vacuum Technology AG

Investor Relations

Heide Erickso

T +49 6441 802 1360

Heide.Erickson@pfeiffer-vacuum.com Über Pfeiffer Vacuum

Pfeiffer Vacuum (Börsenkürzel PFV, ISIN DE0006916604) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung sowie Halbleiter und Zukunftstechnologien. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv. Das Unternehmen beschäftigt etwa 4.000 Mitarbeitende und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 10 Produktionsstandorte weltweit.



Mehr Informationen unter group.pfeiffer-vacuum.com.



Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung



PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG (in T €) 2022 2021 Umsatzerlöse 916.711 771.373 Umsatzkosten -587.456 -490.965 Bruttoergebnis 329.255 280.408 Vertriebs- und Marketingkosten -95.070 -79.371 Verwaltungs- und allgemeine Kosten -80.014 -61.448 Forschungs- und Entwicklungskosten -36.728 -34.230 Sonstige betriebliche Erträge 19.637 11.395 Sonstige betriebliche Aufwendungen -17.714 -23.661 Betriebsergebnis 119.366 93.093 Finanzaufwendungen -854 -843 Finanzerträge 340 251 Ergebnis vor Steuern 118.852 92.501 Ertragsteuern -32.500 -30.514 Ergebnis nach Steuern 86.352 61.987 Ergebnis je Aktie (in €): Unverwässert 8,75 6,28 Verwässert 8,75 6,28 Konzernbilanz



PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG

(in T €) 31.12.2022 31.12.2021 AKTIVA Immaterielle Vermögenswerte 106.467 91.524 Sachanlagen 226.664 175.952 Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien 328 352 Sonstige Finanzielle Vermögenswerte 4.985 2.502 Sonstige Vermögenswerte 640 791 Latente Steueransprüche 23.806 28.650 Langfristige Vermögenswerte 362.890 299.771 Vorräte 248.993 162.178 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 153.154 119.587 Vertragsvermögenswerte 3.506 1.392 Ertragsteuerforderungen 3.641 4.796 Geleistete Anzahlungen 10.356 4.689 Sonstige Finanzielle Vermögenswerte 257 168 Sonstige Forderungen 13.095 15.924 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 67.840 99.371 Kurzfristige Vermögenswerte 500.842 408.105 Summe der Aktiva 863.732 707.876 PASSIVA Gezeichnetes Kapital 25.261 25.261 Kapitalrücklage 96.245 96.245 Gewinnrücklagen 416.099 370.007 Sonstige Eigenkapitalbestandteile -6.251 -32.137 Eigenkapital der Aktionäre der

Pfeiffer Vacuum Technology AG 531.354 459.376 Finanzielle Verbindlichkeiten 7.858 13.876 Pensionsrückstellungen 36.709 60.502 Latente Steuerschulden 4.064 4.437 Vertragsverbindlichkeiten 1.497 1.321 Langfristige Schulden 50.128 80.136 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 86.158 58.046 Vertragsverbindlichkeiten 28.508 13.343 Sonstige Verbindlichkeiten 33.112 27.742 Rückstellungen 50.748 48.181 Ertragsteuerschulden 15.549 16.773 Finanzielle Verbindlichkeiten 68.175 4.279 Kurzfristige Schulden 282.250 168.364 Summe der Passiva 863.732 707.876 Konzern-Cash-Flow-Rechnung



PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG

(in T €) 2022 2021

Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit: Ergebnis vor Steuern 118.852 92.501 Korrektur Finanzerträge/Finanzaufwendungen 514 592 Erhaltene Zinsen 208 282 Gezahlte Zinsen -759 -1.031 Gezahlte Ertragsteuern -30.071 -16.055 Abschreibungen auf Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögenswerte 31.233 26.103 Wertminderungsaufwendungen - 16.407 Gewinne / Verluste aus der Veräußerung von langfristigen Vermögenswerten -129 775 Veränderung Wertberichtigung auf Forderungen 950 730 Veränderung Wertberichtigung auf Vorräte 7.432 5.531 Sonstige nicht-zahlungswirksame Veränderungen 2.147 159 Veränderungen der Bilanzposten: Vorräte -91.358 -30.094 Forderungen und sonstige Aktiva -37.468 -30.667 Rückstellungen, einschließlich Pensionsrückstellungen, und Steuerschulden -2.520 1.643 Verbindlichkeiten 47.933 24.702 Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit 46.964 91.578 Cash-Flow aus Investitionstätigkeit: Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte -80.834 -41.607 Nettoauszahlungen aus Unternehmenswerben -3.430 - Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen 1.313 1.748 Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit -82.951 -39.859 Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten 58.597 - Dividendenzahlung -40.260 -15.788 Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten -12.670 -5.505 Rückzahlung von finanziellen Verbindlichkeiten - -55.062 Mittelzu-/Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit 5.667 -76.355 Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente -1.211 1.124 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten -31.531 -23.512 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode 99.371 122.883 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode 67.840 99.371

