EQS-News: stock3 AG: Fiinanzbeteiligung an US-Kuratorenplattform für Generative Kunst TENDER Art Inc.

Corporate News

stock3 AG: Finanzbeteiligung an US-Kuratorenplattform für Generative Kunst TENDER Art Inc. Minderheitsbeteiligung im unteren sechsstelligen Bereich

Investition in nachhaltiges Konzept mit sehr guten Zukunftsperspektiven München, 21.03.2023 – Die stock3 AG (ISIN: DE000A0S9QZ8) hat sich mit einem niedrigen sechsstelligen Betrag an der Kuratorenplattform TENDER Art Inc. (https://tender.art/icons) beteiligt. Das im Jahr 2022 von Adam Berninger und Dean DiSimone gegründete Start-up aus den USA betreut eine kuratierte Plattform für Generative Kunst, dessen Werke durch Code, Computersysteme und Künstliche Intelligenz (KI) entstehen und als Non-Fungible Tokens (NFTs) verkauft und aktiv auf öffentlichen Online-Marktplätzen gehandelt werden. Nachhaltige Konzepte wie diese bieten in Zukunft – nicht zuletzt mit der weiteren Entwicklung zum Web 3.0 – sehr gute Chancen. Zusammen mit der hervorragenden Vernetzung und dem großen Erfahrungsschatz des Gründerteams auf dem internationalen NFT- und Kunstmarkt macht dies die Plattform als Investition für stock3 so interessant. „Tender stellt die passende Infrastruktur für viele unterschiedliche Kreative und Sammler zur Verfügung und gibt ihnen damit nicht nur die Möglichkeit der Koordination der kreativen Prozesse und der gegenseitigen Vernetzung. Die Plattform unterstützt sie auch dabei, das Ergebnis dieser Generativen Kunst zu besitzen“, fasst Thomas Waibel, Vorstand der stock3 AG, die Attraktivität von TENDER Art Inc. zusammen. Mit Unterstützung ihrer Partner möchte TENDER Art Inc. die bevorstehende Erweiterung ihrer Plattform erfolgreich umsetzen und einen bedeutenden Anteil dieses schnell wachsenden Sektors des Kunstmarktes erobern: „Wir sind davon überzeugt, dass Generative Kunst die bedeutendste Kunstform unserer Zeit ist. Mit Tender haben wir die führende Plattform für die Ausstellung zeitgenössischer Kunstwerke und Künstler geschaffen, die diesen Bereich heute definieren“, sagt Adam Berninger, Gründer von TENDER Art Inc. „Wir haben eine Reihe renommierter strategischer Investoren gewinnen können und freuen uns sehr über die Beteiligung einer so etablierten und erfahrenen Finanzplattform wie stock3.“ Über die stock3 AG Der Münchner „FinTech“-Vorreiter wurde im Jahr 2000 als BörseGo gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Seine beiden erfolgreich etablierten Börsen- und Tradingportale GodmodeTrader und Guidants vereint das Unternehmen seit Herbst 2022 auf einer Webplattform: stock3 (www.stock3.com ) . Die Vision: die Homebase für anspruchsvolle Trader und Anleger zu schaffen. Im März 2022 ging das Unternehmen selbst an die Börse. Die Aktien mit der ISIN DE000A0S9QZ8 sind im Qualitätssegment m:access der Börse München gelistet und unter anderem auch auf Xetra handelbar. Mehr unter https://inside.stock3.com IR- & Presse-Kontakt stock3 AG Juliane Paul juliane.paul@stock3.com

